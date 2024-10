Gli ex giocatori della NFL Chad "Ochocinco" Johnson e James Harrison si stanno preparando per un combattimento espositivo nell'arena MMA.

Johnson ha annunciato per primo la notizia del prossimo combattimento, in programma prima del Super Bowl LIX, su X, precedentemente noto come Twitter, esprimendo la sua eccitazione con la frase, "Sono così caricato!"

La durata del combattimento sembra essere un argomento di discussione. Inizialmente, Johnson ha dichiarato che sarebbe stato un incontro di tre round, ma in seguito Harrison ha insistito che sarebbe durato cinque round.

La coppia ha già ingaggiato in uno scambio verbale, con Johnson che diceva a Harrison, "Ti metterò knock-out al primo round, non devi preoccuparti del resto."

Harrison ha risposto, "Non sarai in grado di stare in piedi dopo che avrò finito con te."

Questo potenziale combattimento non segnerà il primo ingresso di Johnson nel ring. Nel 2021, ha partecipato a un incontro di boxe di quattro round contro il fighter MMA e il boxer Brian Maxwell durante l'undercard del combattimento Floyd Mayweather Jr. vs. Logan Paul.

Johnson ha trascorso 11 anni nella NFL, con la maggior parte di quel tempo passato con i Cincinnati Bengals. Ha concluso la sua carriera con i New England Patriots.

Durante la sua permanenza di 166 partite, Johnson ha totalizzato 766 ricezioni per 11.059 yard e 67 touchdown, guadagnando sei volte l'onore del Pro Bowler e tre volte il titolo di primo team All-Pro.

D'altra parte, Harrison ha avuto una carriera NFL di 15 anni, giocando principalmente per gli Steelers. Conosciuto per il suo stile difensivo intimidatorio, ha vinto due Super Bowl con la squadra e è stato nominato Difensore dell'Anno della NFL nel 2008. È stato cinque volte Pro Bowler e due volte primo team All-Pro.

Ha anche rappresentato i Bengals nel 2013 prima di fare ritorno agli Steelers. Ha giocato una partita con i Patriots nel 2017 prima di appendere gli scarpini al chiodo.

In 193 partite in carriera, Harrison ha registrato 84,5 sack e otto intercetti.

L'entusiasmo di Johnson per il prossimo combattimento è palpabile, poiché ha menzionato che sarebbe un'ottima opportunità per mostrare le sue abilità nel mondo dello sport.

Questo evento sportivo emozionante metterà alla prova le formidabili abilità di Johnson e Harrison, mentre si preparano per un incontro di cinque round.

