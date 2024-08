- Gli ex deputati federali dovrebbero fare ulteriori dichiarazioni

Come prima imputata, l'ex parlamentare Birgit Malsack-Winkemann ha affrontato dettagliatamente le accuse contro di lei nel processo di Francoforte che coinvolge Enrico XIII, Principe Reuss. Si prevede che continuerà le sue dichiarazioni oggi (alle 9:30).

Nativa di Darmstadt, Malsack-Winkemann ha prestato servizio nel Bundestag per l'AfD dal 2017 al 2021 e ha lavorato come giudice a Berlino per molti anni.

Martedì, Malsack-Winkemann ha negato le accuse in tribunale, descrivendo il processo come una storia gonfiata creata dall'Ufficio del Procuratore Generale (GBA), in cui principalmente persone anziane sono trattenute senza motivo. "Questo è senza precedenti", ha detto. Ha suggerito che le accuse potevano essere state fabbricate solo dall'immaginazione del GBA.

Stando all'indictment, Malsack-Winkemann è accusata di aver infiltrato altri imputati nel Bundestag e di aver sorvegliato l'edificio con loro. Il gruppo avrebbe pianificato un'incursione armata nel Bundestag per catturare i membri e rovesciare il sistema.

A Francoforte, nove imputati sono accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica o di appoggiarla. Fino al verdetto, gli imputati sono presunti innocenti.

