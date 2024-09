Gli eventi meteorologici intensi hanno causato interruzioni dei voli all'aeroporto di Maiorca.

Un potente sistema di tempesta che porta pioggia intensa e forti temporali ha causato significativi disagi all'Aeroporto di Palma de Mallorca. Dal pomeriggio di oggi, tutte le partenze sono state ritardate di 1,5 a 2 ore rispetto agli orari previsti. Non ci sono segnali di miglioramento e il tempo è previsto peggiorare anche mercoledì.

Anche se è stata solo una breve pioggia torrenziale, è stata intensa e accompagnata da forti venti. Questo è stato sufficiente per influire sui voli ancora una volta. Solo poche settimane fa, le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto alla cancellazione di un volo su cinque, lasciando alcuni viaggiatori in attesa di un volo di sostituzione per giorni.

Attualmente, l'Ente nazionale per la sicurezza aerea, Enaire, consiglia a tutti i passeggeri di contattare le loro compagnie aeree per avere le ultime informazioni sulle partenze. Questa informazione può anche essere trovata sul sito web dell'operatore dell'aeroporto, Aena.

Per mercoledì, l'Agenzia meteorologica spagnola, Aemet, ha emesso un'allerta arancione per l'intera isola, dalle 8 alle 18. Alcune aree potrebbero vedere fino a 90 litri di pioggia per metro quadrato e venti tempestos con velocità superiori a 120 km/h potrebbero attraversare l'isola.

Nonostante la breve tregua, i forti venti dalla pioggia torrenziale stanno influendo sui voli ancora una volta. Date le circostanze, si consiglia ai viaggiatori di verificare lo stato del loro volo direttamente con le compagnie aeree o sul sito web di Aena.

