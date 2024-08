- Gli eventi iniziali durante l'inizio del mercato delle pulci a Vechta

Inaugurando il tradizionale Stoppelmarkt di Vechta, l'evento si è mantenuto tranquillo, come confermato dalle forze dell'ordine. Tuttavia, con l'arrivo della sera, sono emerse alcune situazioni comuni a questo tipo di eventi, come annunciato dalla polizia di Cloppenburg/Vechta. Sono stati segnalati quattro casi di lesioni lievi e due accuse di molestie sessuali. Inoltre, un 25enne del luogo è stato aggredito. Il suo portafoglio è stato rubato da persone sconosciute, ma fortunatamente non ha subito ferite, secondo le autorità.

La 726ª edizione della festa estiva comunale annuale è stata aperta al pubblico un venerdì pomeriggio. Il giorno precedente, il Ministro Federale dell'Agricoltura, Cem Özdemir (Verdi), ha partecipato al corteo del festival. Il Cancelliere Federale, Olaf Scholz (SPD), è atteso alla ricezione della città di Vechta il prossimo lunedì.

Il Stoppelmarkt è uno dei festival popolari più antichi e frequentati della Bassa Sassonia. La città sostiene che circa 800.000 visitatori si riversano ogni anno sul sito del festival di 160.000 metri quadrati, mescolandosi con oltre 500 artisti.

Leggi anche: