14:10, Primo Canale: Rose Rosse

Impulsivamente, Britta organizza un incontro in giardino alla Mansione delle Rose per festeggiare i nuovi lavori di Hendrik e Carla. Anche se ci vuole un po' di persuasione, Carla alla fine acconsente a partecipare. Con l'aiuto di Lilly, l'evento prende vita. Charlotte è turbata dal messaggio sconveniente di Marvin a Geraldine Gigidoux e cerca conforto in Hannes, ma lui prende le parti di Marvin. Quando Charlotte scopre l'infarto di Leyla, si riflette e cerca un colloquio con Geraldine - con conseguenze inaspettate.

15:10, Primo Canale: La Tempesta dell'Amore

Philipp avvisa Vincent dell'appetito scarso di Apollo. Vincent sospetta che Apollo sia nostalgico di Ana. Quando Ana lo viene a sapere, insiste per visitare Apollo, ma Michael si oppone. Tuttavia, Vincent suggerisce un'alternativa: potrebbero chiamare Ana in modo che Apollo possa sentire la sua voce. Quando Stella cerca una nuova sistemazione, Alfons la invita a stare da lui e da Hildegard, ma lei declina. Spera in un'offerta da Lale e rimane delusa quando suggerisce di condividere un posto con Vincent. Quando Theo chiede ad Alfons se potrebbe ospitare Stella, ne è sorpreso, poiché Stella non aveva condiviso l'invito di Alfons con Lale e Theo.

17:30, RTL: Quelli Sotto di Noi

Benedikt lotta con i suoi sentimenti per Patrizia, temendo quanto a lungo possa nasconderli. Per quanto tempo ancora può tenere a freno le sue emozioni? Tobias è preoccupato che David possa essere un padre migliore. Tuttavia, quando riconosce le difficoltà di David, deve fare una scelta. Britta fa assaggiare a Kassandra il suono dell'amore vero. Dopo aver impulsivamente promesso a Theo, si rende conto che in fondo vuole sposarlo.

19:05, RTL: Tutto Conta

Imani ha una teoria preoccupante. Chi potrebbe aver diffamato Tom in passato? Nonostante Simone rimanga speranzosa, Justus persegue segretamente il suo piano.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Jonas fa buon viso a cattivo gioco, ma il suo disagio aumenta con la vicinanza di Flo. Flo si diverte con gli sport, ma quando Jonas rimane in silenzio, lo affronta. Jessica e Philip si riuniscono a Berlino. Appena si riuniscono con le loro famiglie, si mancano a vicenda. Poi Jessica riceve un messaggio che potrebbe cambiare tutto.

