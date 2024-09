Gli eventi della festa bianca di Sean Combs simboleggiarono l'apice del suo potere culturale.

Oggi, le persone non sono interessate ad affiliarsi con l'imprenditore e produttore musicale attualmente discreditato e incarcerato.

Combs rischia una condanna a vita se riconosciuto colpevole nel Distretto Meridionale di New York, accusato di cospirazione per racket, tratta di esseri umani e prostituzione. Si è dichiarato non colpevole.

Questa situazione ha attirato l'attenzione sullo stile di vita passato di Combs.

Si dice che questo stile di vita includesse "Freak Offs", che, secondo le accuse, coinvolgevano Combs nel drogare e costringere vittime a partecipare a rapporti sessuali prolungati con lavoratori del sesso, a partire dal 2009.

Le accuse hanno scatenato discussioni sul contrasto tra lo status culturale influente di Combs al suo apice, come le grandi feste White Parties che ha organizzato dal 1998 al 2009, e il comportamento presunto di cui è stato accusato negli anni successivi.

"Uomo Ricco dei Giorni Nostri"

Si dice che Combs abbia iniziato a organizzare queste feste annuali nel 1998 per affermarsi nella comunità esclusiva dei Hamptons di New York. Il suo obiettivo era quello di fondere il suo stile di vita hip-hop con l'élite della East Coast e "togliere l'immagine a tutti e metterci tutti nella stessa tonalità e sullo stesso livello", ha detto Combs a Oprah Winfrey in un'intervista del 2006.

"I avevo il mix più pazzo: alcuni dei miei ragazzi di Harlem; Leonardo DiCaprio, fresco di 'Titanic'," ha detto Combs. "C'erano socialite e parenti dal sud. C'erano 200 persone sedute qui, solo per un barbecue in giardino."

Non tutti nell'enclave erano d'accordo con l'idea.

"Le persone dei Hamptons pensavano che la prima festa fosse la fine del mondo", ha detto Steven Gaines, autore di "Philistines at the Hedgerow: Passion and Property in the Hamptons", a The Hollywood Reporter nel 2018. "Avevano paura di una folla rumorosa di Hollywood e pensavano che fosse un'invasione, e alla fine non lo è stato."

Da parte sua, Combs si vedeva come un moderno Jay Gatsby, il personaggio immaginario di F. Scott Fitzgerald's 1925 novel "The Great Gatsby", un milionario che viveva a Long Island e fu interpretato da Leonardo DiCaprio nella versione cinematografica del 2013.

"Ho letto The Great Gatsby?" ha detto Combs a The Independent nel 2001. "Sono il Grande Gatsby!"

"Non sembra disturbare Combs che la vita di Gatsby si sia conclusa in sogni infranti, i suoi amici benestanti esposti come volubili e insinceri", ha notato la pubblicazione all'epoca.

"Iconico"

Le feste erano popolari fin dall'inizio, attirando figure del mondo dello spettacolo e titani dell'industria.

La lista degli ospiti iniziale era apparentemente limitata a 1.000 persone, tutte obbligate a vestirsi completamente di bianco, secondo THR.

"Vedere un'intera festa vestita di bianco era uno spettacolo impressionante", ha detto la regina della casa Martha Stewart, ospite della prima festa di Combs, a THR nel 2018.

La socialite e imprenditrice Paris Hilton ha descritto il primo evento come "iconico e c'era tutti".

CNN ha contattato i rappresentanti di Stewart e Hilton per un commento.

Le feste si sono espanso oltre gli eventi del Labor Day per includere celebrazioni del 4 luglio e hanno cambiato location per includere Los Angeles e Saint-Tropez.

Combs ha utilizzato alcune delle feste come eventi di raccolta fondi per le cause che sosteneva, mostrando la sua influenza sociale all'epoca.

"La festa sembrava diventare sempre più grande man mano che gli sponsor aziendali salivano a bordo e Combs la utilizzava per lanciare profumi, vodka e persino sforzi filantropici", ha riferito GQ nel 2016.

"L'ultima festa White Party ufficiale registrata, nel 2009, si è svolta a Los Angeles", ha riferito la pubblicazione. "Ma alla sua base, la festa bianca di Puff Daddy (Combs) era il barbecue in giardino ultimate, catturando un pezzo di cultura pop che è difficile credere che si mescolasse oggi."

Le foto degli anni mostrano ospiti di diverse generazioni presenti.

"Noi continuiamo a divertirci"

Mentre Combs affronta le accuse legali, alcuni hanno iniziato a rivedere la copertura passata delle sue feste per avere un'idea della sua vita privata.

Un video del 1999 di un'intervista con "Entertainment Tonight" in cui Combs parlava delle sue feste White Party è stato ripreso sui social media questa settimana.

"Non vogliono che io organizzi più feste", ha detto Combs. "Ma non smetteremo. Continueremo a divertirci. Portando insieme persone da tutti i backgrounds."

E fa una previsione.

"Sentirete parlare delle mie feste", ha detto Combs. "Le chiuderanno, probabilmente mi arresteranno, faranno tutte le cose pazze solo perché vogliamo divertirci."

