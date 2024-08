- Gli estremisti in Inghilterra: la Costituzione

Secondo l'agenzia di intelligence interna, non ci sono state chiamate corrispondenti alla violenza da parte degli estremisti in Germania dopo i disordini di estrema destra in Gran Bretagna. Il vice presidente dell'agenzia, Silke Willems, ha dichiarato lunedì a Colonia che sono in contatto molto stretto con i loro colleghi in Gran Bretagna. Stanno anche monitorando la situazione su internet e sui social media.

La valutazione attuale è che l'escalation in Gran Bretagna viene applaudita e approvata dalla scena di estrema destra locale. Tuttavia, non ci sono state chiamate evidenti per far traboccare la situazione in Germania. "Questa è la buona notizia al momento", ha detto Willems.

I disordini di estrema destra nelle città britanniche avevano tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. Il fattore scatenante è stato un attacco con coltello mortale a Southport vicino a Liverpool, dove sono morte tre bambine di scuola primaria e molte altre sono rimaste ferite. Ciò ha portato ad attacchi contro le forze di sicurezza, gli alloggi per i richiedenti asilo, le moschee e i negozi. Sono stati deployati migliaia di agenti di polizia, molti dei quali sono rimasti feriti.

