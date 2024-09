Gli estremisti di destra austriaci sono in testa al voto di domenica.

A differenza di molti suoi contemporanei, però, il FPÖ non emerge come un nuovo arrivato e ha una storia di essere incluso nei governi di coalizione**.

Con gli ultimi sondaggi che suggeriscono che potrebbe non ottenere una maggioranza chiara, il FPÖ avrebbe bisogno del sostegno di altri partiti – che potrebbero invece unirsi per prevenire la sua ascesa al potere. Ecco cosa c'è da sapere.

Chi sono il FPÖ?

Il FPÖ viene spesso etichettato come il pioniere dei partiti di estrema destra europei e promuove una posizione anti-immigrazione, anti-islamica, euroscettica e anti-vaccinazione. Uno dei suoi slogan comuni in passato recitava "lealtà alla patria invece che ladri marocchini".

Secondo Benjamin Biard, un politologo e ricercatore del think tank di Bruxelles Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques (CRISP), il FPÖ "condivide molte similitudini" con altri partiti di estrema destra europei, come il Rassemblement National (RN) francese, il Vlaams Belang (VB) fiammingo, la Lega italiana e il Partito per la Libertà (PVV) olandese.

Tuttavia, Biard evidenzia una distinzione significativa. A differenza dell'AfD tedesca, che si è formata nel 2013 come risposta alle politiche della zona euro, il FPÖ è stato fondato negli anni '50 dopo il periodo nazista e può vantare solide radici nella politica austriaca. Ha detenuto il potere a livello federale tre volte, in coalizione con altri gruppi, rendendolo uno dei pochi partiti di estrema destra in Europa ad aver raggiunto questo traguardo.

Il 9 giugno, il partito ha vinto per la prima volta le elezioni al Parlamento Europeo in Austria, conquistando il 25,5% dei voti e ansioso di tradurre questo successo a livello nazionale.

Il storico di Londra Nikolaus Wasmeier dice a CNN che dopo la sua fondazione nel 1956 da parte di ex nazisti, il FPÖ è riuscito a evitare qualsiasi legame diretto con il nazismo. Tuttavia, ha percorso una strada controversa, oscillando dalla estrema destra al centro e ritorno.

“Nei suoi primi anni, il FPÖ ha promosso idee pangermaniste e mirava a preparare il terreno per il ritorno del nazionalsocialismo in Austria”, ha detto Biard. “All’epoca, era composto principalmente da simpatizzanti nazisti, nazionalisti pro-tedeschi e libertari”.

Il pangermanesimo era un movimento politico che mirava a unire tutti coloro che parlavano tedesco o una lingua germanica nel XIX secolo.

La posizione liberale del FPÖ ha gradualmente preso il sopravvento sulla sua posizione precedente alla fine degli anni '70, e da allora è stato riconosciuto come un legittimo concorrente nel panorama elettorale austriaco. La sua posizione politica è cambiata nuovamente quando Jörg Haider è diventato il leader del partito nel 1986. Haider, figlio di ex membri del partito nazista, ha importato uno stile populista e ha incentrato il programma del partito sul nazionalismo sociale e il liberalismo economico.

L’approccio populista di Haider e il suo spostamento a destra hanno attirato un sostegno enorme, e il partito ha vinto il 27% dei voti nelle elezioni di ottobre 1999. Dopo l’ingresso in un governo di coalizione con il Partito Popolare Austriaco (ÖVP), Haider è rimasto fuori dall’amministrazione. Tuttavia, la sua ascesa e la presenza del FPÖ nel governo austriaco hanno allarmato l’UE, lasciando l’Austria isolata a livello diplomatico.

Negli ultimi anni, il partito è stato coinvolto in vari scandali, Notably in 2019 during its second coalition government with the ÖVP. Dubbed "Ibiza-gate", then-leader Heinz-Christian Strache was caught on camera promising government contracts to a woman posing as the niece of a Russian oligarch – resulting in his resignation and the collapse of the coalition.

Since 2021, the FPO has been led by Herbert Kickl. Kickl, a far-right ideologue, has pledged to transform Austria into a "fortress" if he wins power and describes himself as the future "Volkskanzler," or "the people's chancellor," a term which draws criticism due to the FPO's Nazi past.

Quali sono le principali politiche del FPÖ?

Le questioni centrali per le elezioni del 29 settembre consistono nel costo della vita, nell’immigrazione, nel cambiamento climatico e nella guerra in Ucraina. L’Austria si confronta con livelli elevati di inflazione e una crescita inferiore alla media da quasi due anni, nonché con la pressione dei alleati europei per ridurre la sua dipendenza dal gas russo.

Un tentato attentato terroristico fallito per attaccare un concerto di Taylor Swift a Vienna ha scatenato il dibattito sulla sicurezza interna, mentre le inondazioni diffuse di questo mese, che hanno causato cinque morti e hanno dichiarato la Bassa Austria zona disastrosa, hanno portato il cambiamento climatico all’ordine del giorno.

Il FPÖ ha efficacemente fatto leva su alcune di queste preoccupazioni degli elettori. Nel suo manifesto elettorale, il partito propone regole più severe per l’immigrazione e ciò che definisce "remigration" – il rimpatrio di individui nei loro paesi d’origine, in particolare i criminali.

Posizionandosi come un partito che rappresenta la classe lavoratrice e fa appello ai lavoratori a basso reddito che si sentono emarginati, il FPÖ ha anche delineato misure per stimolare l’economia, come vantaggi fiscali per i giovani lavoratori e tasse di risparmio più basse.

Il partito, che è storicamente anti-UE e ha presunti stretti legami con la Russia, si oppone alle sanzioni dell’UE contro la Russia e all’aiuto ulteriore all’Ucraina, mantenendo che l’Austria dovrebbe rimanere neutrale. A differenza dei suoi rivali, il FPÖ sostiene che l’Austria dovrebbe continuare ad utilizzare le forniture di gas russo per prevenire un aumento dei prezzi dell’energia.

L’alleanza ora si allinea con il Fidesz ungherese nel Parlamento europeo, che è guidato da Viktor Orban, che ha i legami più stretti con il leader russo Vladimir Putin in Europa.

La coalizione attuale OVP-Verdi sta lavorando per ridurre la dipendenza dalla Russia per le risorse, con il ministro dell’energia che ha etichettato come una minaccia economica e di sicurezza significativa.

Il partito di estrema destra ha acquisito slancio dopo le conseguenze del pandemia di Covid-19 e è noto per la sua veemente opposizione ai vaccini. In precedenza, Kickl ha criticato i vaccini come un "esperimento di ingegneria genetica."

Il professor Heinisch Reinhardt, esperto di politica comparata dell'Università di Salisburgo, descrive l'FPO come "uno dei partiti di destra radicale-populista più riusciti dal 1980."

In un'intervista a CNN, Reinhardt ha dichiarato: "Hanno successo perché colmano il vuoto. Come altri populisti, contestano le opinioni di ogni altro partito e mirano efficacemente ai democratici delusi, alla dissatisfaction elitista e alla critica mainstream."

Ha anche attribuito la sfiducia nel governo di coalizione dell'Austria - un "governo di due partiti ideologicamente contrastanti che entrano in conflitto su quasi tutto" - come contributo al successo dell'FPO.

"In quest'atmosfera di instabilità, l'FPO ha prosperato, in certa misura, perché ha Kickl, un comunicatore altamente qualificato e individuo disciplinato con un'intelligenza eccezionale che lo distingue dai suoi predecessori."

Quali potrebbero essere i possibili esiti?

I sondaggi quotidiani di Der Standard suggeriscono che l'FPO è in procinto di vincere con il 27% dei voti, superando i suoi principali concorrenti, il partito al governo OVP con il 25% e i socialdemocratici di centro-sinistra (SPO) con il 20%.

Se l'FPO vince, il suo probabile alleato sarebbe l'OVP, con cui ha già servito due volte come partner di coalizione junior.

Il cancelliere Karl Nehammer dell'OVP ha espresso riluttanza a formare un governo con Kickl, affermando che è impossibile "formare un governo con qualcuno che venera le teorie del complotto." Tuttavia, ha lasciato aperta la porta per la collaborazione senza Kickl, condividendo posizioni comuni su questioni come l'immigrazione e gli tagli fiscali.

Se l'OVP supera le aspettative nei sondaggi, potrebbe impegnarsi in trattative con l'FPO o tentare di stabilire la prima alleanza a tre partiti dell'Austria - con l'SPO eeither i Verdi o il partito liberal-neos.

Secondo Reinhardt, l'FPO è più probabile che partecipi a un governo se arriva secondo piuttosto che primo. "Se l'FPO si piazza al primo posto, potrebbe formare un governo solo con i conservatori. Tuttavia, è dubbio che l'OVP vorrebbe essere il partner junior in una coalizione con l'FPO quando potrebbe essere il partner senior in una coalizione con l'SPO e un terzo partito."

Reinhard ritiene che, se una coalizione tra OVP e SPO è matematicamente fattibile, questa è l'ipotesi più probabile.

Tuttavia, Biard afferma che "non è impossibile per l'FPO unirsi a una coalizione, o addirittura guidarla - un primo per l'Austria. Ciò aumenterebbe l'importanza e l'influenza dell'estrema destra non solo in Austria, ma anche a livello europeo."

Le solide radici storiche dell'FPO nella politica austriaca, unite al suo successo nelle elezioni parlamentari europee, suggeriscono che potrebbe avere un impatto significativo sulla politica europea se forma un governo di coalizione. Questo è simile ad altri partiti di estrema destra europei di spicco, come il Rassemblement National (RN) francese, che condividono ideologie simili e hanno già detenuto il potere nei loro rispettivi paesi.

Nel contesto europeo, l'FPO condivide molte similitudini con l'alleato più stretto di Russia in Europa, il Fidesz ungherese, guidato da Viktor Orban, il più stretto alleato europeo di Vladimir Putin. La posizione anti-UE dell'FPO e i suoi presunti legami con la Russia potrebbero potenzialmente influire sulle relazioni dell'Austria con l'Unione Europea.

