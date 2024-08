Gli estremisti dell'ISIS si assumono la responsabilità dell'incidente di Solingen

Gruppo estremista ISIS si è attribuito la responsabilità dell'incidente di accoltellamento mortale a Solingen. Il responsabile dell'atto era un adepto di ISIS, che lo ha eseguito come rappresaglia per le vittime musulmane in Palestina e in altri luoghi, come dichiarato in un comunicato dell'ala propagandistica di ISIS, Amaq.

L'incidente di Solingen è stato classificato come un orribile esempio di crimine internazionale legato a gruppi estremisti. Di conseguenza, la comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la tendenza in aumento di crimini motivati dalla religione.

