Gli esseri umani subiscono significativi cambiamenti legati all'età in due fasi significative, come rivelato dalla ricerca.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature Aging, i ricercatori dell'Università di Stanford e dell'Università Tecnologica di Nanyang a Singapore hanno studiato 108 individui per diversi anni, monitorando i cambiamenti delle loro molecole, inclusi RNA, proteine e microbioti.

La ricerca ha rivelato che il invecchiamento umano non progredisce in modo graduale e continuo. Al contrario, la maggior parte delle molecole osservate ha mostrato cambiamenti accelerati e non lineari all'età di 44 e 60 anni.

Xiaotao Shen, professore assistente di medicina dei microbioti all'Università Tecnologica di Nanyang e primo autore dello studio, ha informato CNN che i risultati suggeriscono che "non invecchiamo gradualmente". Alcuni periodi della nostra vita sono particolarmente cruciali per il nostro invecchiamento e benessere, ha aggiunto.

Ad esempio, la capacità di metabolizzare la caffeina diminuisce notevolmente - inizialmente intorno ai 40 anni e di nuovo intorno ai 60. Anche i componenti responsabili del metabolismo dell'alcol diminuiscono, principalmente intorno ai 40 anni, ha detto Michael Snyder, chairman del dipartimento di genetica all'Università di Stanford e altro autore dello studio. Questi due stadi dell'invecchiamento sono stati messi in evidenza.

Snyder ha notato che le persone spesso incontrano lesioni muscolari e notano un aumento dell'accumulo di grasso tra i 40 e i 60 anni, associato al metabolismo dei lipidi. Inoltre, la perdita muscolare diventa pronunciata nelle persone over 60, un problema significativo.

Entrambe le fasce di età hanno mostrato modifiche delle proteine che mantengono la struttura dei tessuti, che potrebbe spiegare potenzialmente i cambiamenti della pelle, dei muscoli e del sistema cardiovascolare, ha aggiunto.

I rischi delle malattie aumentano più rapidamente, in particolare dopo i 60 anni. Lo studio ha scoperto che le persone di 60 anni o più sono più suscettibili a malattie cardiovascolari, problemi renali e diabete di tipo 2.

Identificare tali modelli può aiutare nella diagnosi e nella prevenzione delle malattie, secondo lo studio, che ha anche identificato "marcatori clinicamente rilevanti" che potrebbero migliorare la gestione sanitaria e il benessere generale delle popolazioni invecchiate.

Lo studio si è concentrato su individui tra i 25 e i 75 anni per circa due anni in media. Tutti i partecipanti vivevano in California, erano in buona salute e rappresentavano diverse etnie. Campioni regolari di sangue, feci, pelle e tamponi nasali e orali venivano prelevati da loro ogni 3-6 mesi.

Poiché l'invecchiamento accelerato nelle donne potrebbe essere attribuito alla menopausa (che si verifica tipicamente tra i 45 e i 55 anni), i ricercatori hanno analizzato i dati separati dei maschi e delle femmine. Con loro sorpresa, hanno scoperto risultati simili, suggerendo un potenziale punto di transizione intorno ai 55 anni per entrambi i sessi.

La ricerca precedente condotta da scienziati in Germania e negli Stati Uniti aveva anche identificato un'altra "onda" di invecchiamento intorno ai 75 anni, ma l'ultima ricerca non è stata in grado di confermare questi risultati a causa della limitata fascia di età del campione dello studio, ha detto Shen a CNN.

Le raccomandazioni basate sui risultati includono fare cambiamenti nello stile di vita come bere meno alcol e fare più esercizio fisico man mano che si raggiungono questi anni critici nei propri 40 e 60 anni. Snyder consiglia alle persone che si avvicinano ai 60 anni di monitorare l'assunzione di carboidrati e bere molta acqua per sostenere la funzionalità renale.

"Presta più attenzione a te stesso in specifici punti del tuo arco di vita", consiglia Shen.

