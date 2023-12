Gli esploratori trovano il relitto più profondo del mondo a quattro miglia sotto il Pacifico

C'è un nuovo relitto della nave più profonda del mondo che deve essere identificato e studiato: si tratta del cacciatorpediniere di scorta USS Samuel B. Roberts (DE-413), conosciuto come Sammy B.

Victor Vescovo, un esploratore che ha già compiuto spedizioni nei punti più profondi del mondo, ha individuato insieme il relitto il 22 giugno.

Si trova a una profondità di 6.895 metri (22.621 piedi), nel Mare delle Filippine. A titolo di confronto, la vetta del Monte Kilimanjaro è di 5.896 metri, mentre l'insediamento permanente più alto del mondo, La Rinconada nelle Ande peruviane, è di 5.100 metri.

In precedenza, il relitto più profondo mai identificato e rilevato era quello della USS Johnston, trovato l'anno scorso da Vescovo. Si trova a 6.469 metri.

Vescovo, il pilota e lo specialista di sonar Jeremie Morizet si sono immersi per tracciare il relitto da un capo all'altro. Si è spezzato in due pezzi, distanti circa 10 metri l'uno dall'altro.

La Sammy B. affondò durante la battaglia al largo di Samar, il 25 ottobre 1944, in cui la Marina statunitense sconfisse la più grande flotta giapponese, a est dell'isola di Samar, nelle Filippine. Combatté contro tre corazzate giapponesi, tra cui la Yamato, che si dice fosse la più grande mai costruita. La nave statunitense trasportava 224 membri dell'equipaggio, 89 dei quali furono uccisi. Il capitano Robert W. Copeland fu uno dei sopravvissuti.

La nave "ha combattuto ferocemente anche se era completamente surclassata dalle corazzate e dagli incrociatori pesanti giapponesi che ha affrontato", ha dichiarato Vescovo alla CNN.

"L'eroismo del suo capitano e dell'equipaggio è leggendario nella Marina, ed è stato un grande onore trovare il suo ultimo luogo di riposo. Penso che questo aiuti a chiudere la storia della nave, per le famiglie di coloro che sono andati perduti e per coloro che hanno prestato servizio su di essa. Penso che la scomparsa di una nave negli abissi, per non essere mai più vista, possa lasciare un senso di vuoto in coloro che hanno avuto a che fare con la nave.

"Il ritrovamento dei relitti può aiutare a chiudere la questione e a fornire dettagli sulla battaglia che forse non conoscevamo prima. Come diciamo noi, 'l'acciaio non mente'".

Vescovo, fondatore della società di esplorazione Caladan Oceanic, e un team di EYOS Expeditions hanno effettuato sei immersioni in otto giorni alla ricerca della nave e di un'altra nave statunitense, la Gambier Bay. I dati precedenti che indicavano la posizione delle navi erano imprecisi, ma l'équipe è stata aiutata da un sistema solare sidescan costruito su misura e da ricerche approfondite.

Inizialmente hanno individuato i detriti della Sammy B. - un lanciasiluri a tre tubi, che era l'unica nave affondata ad avere. L'ultimo giorno hanno individuato il relitto.

Vescovo ha definito un "onore" il ritrovamento della nave, affermando in una dichiarazione che la localizzazione ha dato alla squadra la possibilità di "raccontare la sua storia di eroismo e dovere".

"In tempi difficili, è importante riflettere su coloro che hanno sacrificato così tanto, così volontariamente, in tempi ancora più difficili, per garantire le nostre libertà e il nostro stile di vita", ha dichiarato.

"Resto sempre in soggezione per lo straordinario coraggio di coloro che hanno combattuto in questa battaglia contro probabilità davvero schiaccianti - e hanno vinto".

E ha detto alla CNN che non erano nemmeno sicuri che il viaggio sarebbe riuscito.

"La Sammy B è una nave piccola, per quanto riguarda le navi militari, e non eravamo sicuri di poterla trovare nell'oceano vasto ed estremamente profondo in cui è affondata. Ma grazie alla perseveranza, ad alcune grandi analisi storiche, alla tecnologia e al duro lavoro nelle profondità oceaniche, siamo riusciti a trovarla e ad offrire una grande opportunità di raccontare la sua incredibile storia", ha dichiarato.

"È incredibilmente emozionante trovare un relitto sul fondo dell'oceano profondo, viste tutte le difficoltà che si incontrano nel tentativo di trovarli. È un privilegio immenso essere la prima persona a vederli dopo che sono affondati in battaglia quasi 80 anni fa".

Kelvin Murray, capo spedizione e direttore delle operazioni di spedizione e dei progetti sottomarini dell'EYOS, ha dichiarato: "Come sempre, c'è stato uno sforzo incredibile e dedicato da parte di tutto il team: l'equipaggio della nave, la squadra subacquea, gli storici e altri specialisti. Utilizzando una combinazione di lavoro investigativo e tecnologia innovativa, tutti hanno collaborato per rivelare l'ultimo luogo di riposo di questa nave tenace.

"È stata una spedizione impegnativa, emozionante e toccante, che riconosce le navi e i marinai di tutte le nazioni che hanno combattuto così duramente durante questa battaglia. Siamo tutti orgogliosi di ciò che è stato raggiunto e umiliati da ciò di cui siamo stati testimoni".

Il team si è anche spinto a oltre 7.000 metri di profondità per cercare un'altra nave - una portaerei, chiamata Gambier Bay - ma non è riuscito a trovarla. Non hanno cercato l'altro cacciatorpediniere, USS Hoel, per mancanza di dati.

Ma il Sammy B. potrebbe non essere il relitto più profondo per molto tempo. Il gruppo ritiene che il suo nuovo sonar a scansione laterale Deep Ocean Search sia il sonar a scansione laterale più profondo mai utilizzato da un sommergibile: normalmente si spinge fino a 6.000 metri, ma questo è stato testato fino a 11.000 metri, ovvero in piena profondità oceanica. Il team di Caladan Oceanic prevede di portarlo sul fondo il mese prossimo.

