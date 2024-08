- Gli esploratori subacquei trovano nell'oceano dei tedeschi morti

Una donna tedesca, scomparsa dall'isola greca di Crete dallo scorso venerdì, è stata trovata senza vita in mare. Il suo corpo senza vita è stato scoperto da un sommozzatore tra i resort di Prassonissi e Triopetra, come annunciato dalla guardia costiera sabato. Il corpo è stato trasportato al porto di Agia Galini via nave.

Il marito della donna ha contattato le autorità greche dopo non aver più avuto sue notizie dal pomeriggio di venerdì. Subito, la polizia e la guardia costiera hanno avviato un'operazione di ricerca. Il marito ha detto alla polizia di non sapere dove si trovasse, ma ha ipotizzato che potesse aver voluto fare il bagno in mare. Gli esami post-mortem stabiliranno ora la causa del decesso.

Tragici decessi di turisti a Creta e altre isole greche

Almeno otto turisti stranieri sono morti quest'estate nelle famose isole greche, lottando contro un'ondata di calore eccezionale.

Il 9 giugno, i resti del famoso presentatore televisivo britannico Michael Mosley sono stati trovati sull'isola di Symi. Pochi giorni dopo, un uomo belga di 80 anni è stato trovato morto sulla costa orientale di Creta, vicino alla città antica di Lato. Le vittime includevano anche turisti provenienti dai Paesi Bassi e dagli Stati Uniti. Due donne francesi, di 73 e 64 anni, sono scomparse da una passeggiata a giugno sull'isola di Sikinos.

Di fronte alle temperature roventi, le autorità sanitarie greche hanno ripetutamente emesso allarmi e consigliato ai visitatori di evitare attività all'aria aperta durante le ore più calde del giorno.

