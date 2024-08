Gli esploratori subacquei continuano a cercare persone scomparse da una barca a vela sommersa vicino alla Sicilia

Il lussuoso yacht "Bayesian", che ospitava un equipaggio di dieci membri e ventidue passeggeri, ha incontrato un intoppo vicino a Porticello lungo la costa siciliana lunedì mattina. L'incidente sfortunato è stato causato da un vortice d'acqua, un tornado aereo sul mare. Quindici individui sono stati salvati con successo, mentre un corpo è stato recuperato, lasciando sei persone disperse.

Secondo i resoconti dei vigili del fuoco, data la profondità dell'acqua, ogni immersione nel vascello affondato è limitata a dodici minuti, con due minuti riservati all' ascent e descent. Diversi specialisti inviati per lavorare sullo yacht hanno già lavorato sul relitto della "Costa Concordia" al largo della costa toscana nel 2012, come ha rivelato Marco Tilotta del team di immersioni dei vigili del fuoco di Palermo.

Il focus principale delle operazioni è accedere alle cabine e alle aree di vita dello yacht, che ora giace su un fianco, ha spiegato Tilotta. Ha inoltre sottolineato che gli spazi ristretti all'interno di una barca rendono difficile aggirare gli ostacoli e trovare percorsi alternativi.

Tra i dispersi ci sono l'imprenditore tecnologico di fama mondiale Mike Lynch, soprannominato il "Bill Gates britannico", e sua figlia di 18 anni Hannah. Inoltre, ci sono segnalazioni che confermano la scomparsa di un manager senior di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, insieme a sua moglie Judy, come dichiarato dalla compagnia assicurativa Hiscox. Tuttavia, la moglie di Lynch, Angela Bacares, era tra i quindici superstiti e è stata trasferita in un ospedale con ferite lievi.

I media italiani ipotizzano che gli ospiti di Lynch fossero a bordo dello yacht e che l'imprenditore avesse festeggiato il suo proscioglimento in un processo per frode da un miliardo di dollari a bordo. "The Sunday Times" stima che la fortuna del suo ex consigliere governativo sia di circa £ 500 milioni.

Il "Bayesian" è stato costruito nel 2008 in Toscana e ha subito ristrutturazioni nel 2020, secondo il sito "Charter World". Il sito menziona anche che lo yacht presenta il più alto albero di una nave a vela in alluminio del mondo, alto 75 metri. Si presume che il "Bayesian" appartenga alla famiglia di Lynch e sia stato nominato dopo il teorema di Bayes, una formula matematica significativa della teoria della probabilità.

Il capitano Karsten Boerner di un altro yacht ancorato vicino a Porticello al momento dell'incidente ha condiviso la sua testimonianza con il quotidiano "Corriere della Sera", dichiarando che quella notte si è verificata una "potente raffica di uragano" che ha dovuto contrastare sulla sua nave. Ha anche notato che il "Bayesian"'s albero oscillava incontrollabilmente prima di spezzarsi. Una foto del bar "Baia Santa Nicolicchia" a Porticello mostra lo yacht in una luce radiosa e un'altezza torreggiante dell'albero solo poche ore prima della tempesta.

Nelle ricerche delle persone disperse, le autorità stanno valutando la possibilità che alcune si siano rifugiate in altre parti dello yacht affondato. La scomparsa di Mike Lynch e sua figlia Hannah, tra gli altri, ha suscitato preoccupazione nei settori tecnologico e finanziario.

