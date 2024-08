Migliorare la connessione online per la navigazione web migliorata - Gli esploratori spaziali esprimono preoccupazione per le intenzioni di Starlink di costruire satelliti più luminosi

SpaceX sta pianificando un aggiornamento per la sua costellazione di satelliti Starlink, con la nuova fase che mira a fornire l'accesso a internet globale attraverso gli smartphone senza la necessità di antenne aggiuntive, grazie ai satelliti Direct-To-Cell (DTC). Tuttavia, gli astronomi di tutto il mondo sono allarmati poiché questi nuovi satelliti potrebbero essere fino a cinque volte più luminosi dei satelliti Starlink attuali, secondo uno studio dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU).

Il 3 gennaio di quest'anno, SpaceX ha lanciato sei versioni di prova di questi satelliti DTC. Dopo i test riusciti, SpaceX ha presentato una domanda alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per ottenere il permesso di lanciare 7500 satelliti DTC, che orbiteranno ad un'altitudine di 340 a 345 chilometri. Questo sviluppo ha portato l'IAU a esaminare le possibili conseguenze.

Questi satelliti sono quasi cinque volte più luminosi dei satelliti Starlink esistenti

Anthony Mallama e i suoi colleghi ricercatori del "IAU Center for Protecting the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference" hanno analizzato i resoconti globali sui sei satelliti prototipi attualmente in orbita, nonché condotto misurazioni precise utilizzando il telescopio robotico MMT9 all'Osservatorio Specializzato di Astrofisica del Caucaso in Russia. I risultati hanno rivelato che i nuovi satelliti potrebbero essere fino a 4,9 volte più luminosi dei satelliti Starlink attuali.

Tuttavia, questi risultati potrebbero offrire solo una prima impressione, precisano gli scienziati. Resta ancora da vedere, ad esempio, quale ruolo gioca l'antenna del satellite nella sua luminosità. In passato, SpaceX ha collaborato con gli astronomi, implementando strategie come rivestimenti esterni meno riflettenti per minimizzare la luminosità del satellite. "Se queste approcci si dimostreranno efficaci per i satelliti DTC, l'aumento di luminosità potrebbe essere dimezzato, potenzialmente riducendolo a un aumento di 2,6 volte nella migliore delle ipotesi", dichiarano Mallama e i suoi colleghi.

SpaceX gestisce attualmente più di 6000 satelliti Starlink in orbita bassa terrestre, con l'obiettivo di raggiungere alla fine più di 34.000. Man mano che i loro numeri aumentano, diventa sempre più difficile per gli astronomi condurre osservazioni ininterrotte. Pertanto, l'IAU ha operato il proprio servizio di monitoraggio dei satelliti per gli ultimi due anni, assistendo gli astronomi nel pianificare le loro osservazioni.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazioni riguardo all'aumento di luminosità dei satelliti DTC di SpaceX, poiché potrebbero potenzialmente disturbare le osservazioni astronomiche a causa della loro potenziale luminosità fino a cinque volte superiore rispetto ai satelliti Starlink esistenti. L'Osservatorio Australe Europeo, importante membro della comunità astronomica europea, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all'impatto di questi satelliti luminosi sulla sua ricerca scientifica.

