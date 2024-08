- Gli esploratori sono sulle tracce di antiche rotte marittime

Ricercatori a Treviri sono sulle tracce di antiche rotte commerciali utilizzate dai capitani romani. Tra poche settimane sarà lanciata una prima versione di un Atlante Marittimo Interattivo Storico, che simulerà le rotte marine per la nave mercantile comune dell'epoca "Bissula", ha dichiarato lo storico antico e responsabile del progetto Christoph Schäfer all'agenzia di stampa tedesca a Treviri. La base per questo sono i dati che il team ha raccolto durante i viaggi di prova con la fedele riproduzione della nave romana nel Mediterraneo circa un anno fa.

"Questo è un vero balzo quantico", ha dichiarato Schäfer riguardo alle simulazioni. "Possiamo ora rappresentare i corsi delle rotte in condizioni realistiche per il periodo imperiale". Per l'atlante digitale, sono stati archiviati 20 anni di dati meteorologici dal 1990 al 2000, che, secondo i ricercatori climatici, corrispondono alle condizioni del periodo imperiale romano. "Ciò ci consente di calcolare i tempi di viaggio praticamente fino al giorno", ha dichiarato Schäfer all'Università di Treviri.

"La 'Bissula' è anche stabile alle alte altezze delle onde", ha dichiarato Schäfer. I viaggi di prova di diverse settimane con la replica della nave a vela nella baia di Cannes nel sud della Francia hanno fornito i necessari dati sulle prestazioni della nave. "Non brancoliamo più nel buio, ma abbiamo dati precisi". La 'Bissula' "giace sorprendentemente stabile in mare e ha superato alte onde", ha dichiarato Schäfer. Studio precedenti avevano solo previsto come le navi romane potessero navigare.

"Quello che stiamo ora calcolando sono i corsi ottimali che i capitani antichi avrebbero potuto raggiungere con questo tipo di nave". Si è dimostrato che un viaggio con la 'Bissula' da Cartagine in Nord Africa a Roma in tre giorni è realistico. Da Roma alla città portuale egiziana di Alessandria ci sono voluti nove o dieci giorni. L'atlante digitale dovrebbe anche essere reso disponibile al pubblico.

Il tipo 'Bissula' era tipico per il periodo imperiale romano e "certamente guidato in grandi numeri", ha dichiarato Schäfer. Sui navi, il grano veniva trasportato da Africa a Roma. L'olio d'oliva veniva da Spagna a Roma. Nelle anfore trovate nel relitto scoperto negli anni '80 vicino a Marsiglia, che ha reso possibile la costruzione della 'Bissula', c'era anche vino.

Gli scienziati di Treviri avevano fedelmente ricostruito la nave cargo a vela lunga 16 metri e larga 5 metri dal 2017 al 2019 con studenti e artigiani a Treviri. A metà settembre 2023, la nave è stata portata via acqua e terra nel sud della Francia. Da fine dello scorso anno, giace di nuovo in un porto a Treviri.

Progetti di ricerca ulteriori

Le simulazioni virtuali della 'Bissula' sono solo l'inizio di ulteriori passi, ha dichiarato lo scienziato. "Vogliamo includere anche altri tipi di navi". Tuttavia, ciò non significa che altre navi antiche saranno anche ricostruite in dimensioni originali. "Sarebbe troppo un'impresa". Invece, ora stanno sperimentando con modelli grandi, in cui i tipi di navi non vengono ricostruiti uno-a-uno, ma nella proporzione di uno-a-tre.

Per poter includere possibili deviazioni, è stato fatto anche un modello uno-a-tre della 'Bissula'. I dati di misurazione ottenuti con questo - tra gli altri sulla Mosella e sul Bostalsee nel Saarland - dovrebbero quindi essere confrontati con i dati della riproduzione uno-a-uno. Sulla base di questi risultati, potrebbero essere utilizzati anche modelli uno-a-tre di altri tipi di navi per le simulazioni in futuro.

"Così possiamo allora catturare il traffico marittimo romano sempre più differenziato", ha dichiarato Schäfer. Il progetto è un progetto a lungo termine, che dovrebbe essere finanziato dalla Fondazione Tedesca per la Ricerca fino al 2030.

La 'Bissula' è stata anche testata nelle acque del Saarland per ulteriori misurazioni. In futuro, potrebbero essere create riproduzioni uno-a-tre di altri tipi di navi antiche sulla base dei dati ottenuti nel Saarland.

Leggi anche: