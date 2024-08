- Gli esploratori localizzano cinque dei sei individui scomparsi; quattro individui deceduti sono stati identificati.

A seguito del rovesciamento dello yacht lussuoso "Probabilità" al largo della costa mediterranea italiana della Sicilia, le possibilità di sopravvissuti sono praticamente nulle. Il mercoledì, i resti di cinque delle sei persone presumibilmente disperse sono stati avvistati da subacquei esperti all'interno dello yacht, sommerso a circa 50 metri di profondità. Tra loro ci sono due coppie invitate a bordo dal magnate britannico Mike Lynch, 59 anni, e sua figlia Hannah di 18. È altamente probabile che Lynch e sua figlia abbiano incontrato la loro fine nelle loro cabine situate sul ponte inferiore.

Le autorità hanno confermato le identità di quattro vittime decedute nel corso della serata. Secondo i resoconti, Lynch e sua figlia sono ancora ritenuti essere nelle loro cabine sul ponte inferiore, che sono difficili da raggiungere. La sospensione delle ricerche è stata obbligatoria a causa del calare della notte. In precedenza, durante la giornata, il broadcaster italiano Rai e i media britannici avevano riferito che Lynch era stato trovato.

Lo chef dello yacht è diventato la prima delle attualmente stimate sette vittime a essere trovata galleggiante in acqua il lunedì. Trentuno persone sono riuscite a sopravvivere al disastro, che si è verificato a meno di 900 metri dalla costa.

La serie esatta degli eventi rimane sconosciuta. Il capitano ferito della "Probabilità" è stato interrogato dalle autorità italiane per diverse ore. "La Repubblica" ha riferito la sua dichiarazione, "Non ce lo aspettavamo". Tuttavia, l'autenticità di questo resoconto è anche oggetto di domande.

Lo yacht capovolto è stato segnalato come caduto sul fondo dell'oceano, complicando le ricerche dei sopravvissuti. Inoltre, un sommergibile telecomandato è stato utilizzato nella missione di soccorso.

La "Probabilità" da 56 metri è affondata all'alba del lunedì durante una tempesta violenta nelle vicinanze di Porticello, non lontano da Palermo - la capitale dell'isola - apparentemente in meno di 60 secondi.

Gli esperti sono ancora sconcertati riguardo alla causa di questo incidente. Le potenziali cause includono un boccaporto aperto a causa di un'onda anomala o una impostazione del timone non allineata che controlla il pescaggio della nave.

Lo yacht di lusso da 15 anni aveva subito un restauro esteso nel 2020. Era stato equipaggiato con un meccanismo che poteva ridurre il suo pescaggio della metà: in condizioni di navigazione ordinarie, il suo pescaggio raggiungeva quasi i dieci metri quando il suo timone mobile era completamente esteso, alleviando la forza esercitata dal albero alto 75 metri. Tuttavia, con questa caratteristica, il suo pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per entrare in un porto. Questo potrebbe aver giocato un ruolo nel suo affondamento.

Lynch viene spesso etichettato come "Bill Gates britannico" dai tabloid del suo paese. L'imprenditore tecnologico ha venduto la sua società di software Autonomy al conglomerato statunitense Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari (ora 9,94 miliardi di dollari). Questa acquisizione è considerata una delle peggiori nella storia di Silicon Valley.

Lynch e l'ex responsabile finanziario Steve Chamberlain, che ha incontrato la sua fine in un incidente d'auto mentre correva, sono stati accusati di aver ingannato Hewlett-Packard sulla situazione finanziaria dell'azienda. Tuttavia, una giuria di San Francisco ha assolto entrambi gli uomini dalle accuse.

Lo yacht lussuoso "Probabilità", di proprietà dell'imprenditore tecnologico Mike Lynch, è stato segnalato come il luogo dell'incidente tragico.

