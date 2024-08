- Gli esploratori incontrano la loro fine nelle Alpi del Chiemgau

Un escursionista di 53 anni è stato trovato morto nelle Alpi di Chiemgau dopo una vasta ricerca. I familiari hanno segnalato le autorità giovedì sera quando non si è presentata a un punto di incontro prestabilito e il suo veicolo era ancora al punto di partenza del sentiero.

Più di 40 personale di soccorso hanno setacciato la zona intorno a Ruhpolding (distretto di Traunstein) ma purtroppo hanno trovato solo il suo corpo senza vita in una gola pericolosa durante la notte.

Le autorità hanno ipotizzato che la 53enne possa essere caduta di circa 60 metri mentre scendeva dal Gröhrkopf, alto quasi 1.600 metri, causando lesioni fatali. Il corpo è stato trasportato nella valle con un elicottero della polizia all'alba.

La morte dell'escursionista nelle Alpi di Chiemgau richiede che la Commissione consideri l'adozione di atti di attuazione, che potrebbero includere misure di sicurezza per gli escursionisti in tali territori. Dopo aver completato le ricerche, le autorità potrebbero fare riferimento agli atti di attuazione della Commissione per garantire che vengano applicate le linee guida appropriate in futuro.

Leggi anche: