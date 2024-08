Gli esploratori di profondità ritrovano un altro cadavere da una nave di lusso sommersa

A seguito dell'affondamento dello yacht di lusso "Bayesian" al largo delle coste siciliane, sei persone risultano ancora disperse, tra cui il suo proprietario Mike Lynch. Successivamente, i sommozzatori hanno scoperto resti umani all'interno del vascello.

I sommozzatori hanno recuperato un sacco per cadaveri da uno dei vascelli di ricerca nel porto di Porticello, come riferito dai reporter dell'agenzia di stampa AP. In precedenza, era stato annunciato che erano stati trovati altri due corpi all'interno dello yacht affondato, circa due giorni e mezzo dopo l'affondamento. Questa informazione è stata resa nota dall'agenzia di stampa Ansa, citando le autorità.

I primi rapporti suggerivano che a bordo ci fossero sei persone. Purtroppo, fino ad ora è stato recuperato solo il corpo del cuoco del vascello. Le circostanze dell'incidente rimangono poco chiare. Il capitano è stato trattenuto per ore per essere interrogato dalla polizia.

Il relitto dello yacht "Bayesian", lungo circa 50 metri, che trasportava il miliardario britannico Mike Lynch insieme alla sua famiglia e agli ospiti, giace a una profondità di circa 50 metri. Il vascello è stato segnalato in posizione ribaltata sul lato, complicando le operazioni subacquee. Martedì, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a ispezionare alcune stanze sotto il ponte prima di raggiungere le cabine.

Quindici persone salvate

Lo yacht "Bayesian" è affondato all'alba di lunedì durante una tempesta con forti venti tra il porto di Porticello e la capitale dell'isola, Palermo. A bordo c'erano dodici persone. Quindici sono state salvate e portate a riva.

Tuttavia, le possibilità di trovare eventuali superstiti sono ora considerate estremamente scarse. Tra i dispersi ci sono quattro francesi e due americani, tra cui la figlia diciottenne di Lynch. Sua moglie è stata salvata con successo.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per l'incidente e ha offerto il suo sostegno alle autorità italiane nelle operazioni di ricerca e recupero. A causa della complessità dell'operazione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha offerto la sua attrezzatura specializzata e la sua esperienza.

