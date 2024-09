- Gli esperti meteorologici lanciano un allarme per imminenti turbolenze in Nord Reno-Vestfalia.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, si profilano condizioni meteorologiche impegnative per l'inizio della settimana. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), le piogge e i temporali si scateneranno inizialmente nel sud-ovest intorno alla metà della mattinata, diffondendosi verso nord nel corso della giornata. È probabile che si verifichino forti precipitazioni, insieme a fenomeni locali di maltempo con raffiche di vento e oltre 40 litri per metro quadrato. Le temperature massime sono previste tra i 27 e i 30 gradi Celsius. Nella notte, i meteorologi prevedono che le tempeste si attenuino gradualmente, con temperature notturne comprese tra i 14 e i 19 gradi Celsius.

Il tempo caldo e umido proseguirà anche martedì. La previsione delle temperature si attesta tra i 26 e i 29 gradi Celsius, con piogge e temporali, concentrati principalmente a est del Reno, previsti per il pomeriggio. Sono previsti anche temporali serali e notturni, con temperature notturne comprese tra i 12 e i 17 gradi Celsius. Si prevedono anche periodi prolungati di forti piogge.

Pioggia e temporali, con precipitazioni locali intense, sono previsti anche per mercoledì. Le temperature massime si attesteranno tra i 22 e i 25 gradi Celsius.

La previsione meteorologica per giovedì indica un'altra giornata di pioggia e temporali. Le condizioni potrebbero portare quantità di pioggia insolite in alcune regioni.

Nonostante le piogge persistenti, le temperature sono previste rimanere relativamente elevate, intorno ai 21-24 gradi Celsius di giovedì.

