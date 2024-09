- Gli esperti meteorologici lanciano allarme per potenziali alluvioni che ricordano quella della valle di Ahr '21.

In diversi Paesi come Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Austria, i meteorologi mettono in guardia per le condizioni meteorologiche avverse previste nei prossimi giorni. L'avvertimento è dovuto alle abbondanti precipitazioni attese, che potrebbero causare allagamenti localizzati. Dominik Jung, esperto meteorologo, ha dichiarato che queste quantità di pioggia sono simili a quelle che hanno causato l'alluvione del 2021 nella valle dell'Ahr. La causa di questo evento meteorologico è un sistema di bassa pressione che si sta muovendo dall'Adriatico, attraverso l'Austria, verso l'Europa orientale, spostandosi verso nord.

Questo sistema di bassa pressione, noto anche come Vb-low, è spesso associato a prolungate piogge intense in estate e precipitazioni severe in inverno, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco.

La previsione di una situazione Vb è difficile, afferma l'esperto meteorologo Björn Alexander in un'intervista con il broadcaster ntv. Secondo i suoi ultimi calcoli, le parti meridionali e sud-orientali della Germania potrebbero ricevere più di 200 litri di pioggia per metro quadrato dal venerdì, ponendo un rischio significativo di inondazioni.

Tuttavia, i modelli attuali delle condizioni meteorologiche mostrano luoghi e intensità diversi delle precipitazioni in arrivo. Secondo le previsioni attuali, l'Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia potrebbero essere interessate, con modelli che prevedono da 300 a 400 litri di acqua piovana per metro quadrato. Se dovesse verificarsi una pioggia così intensa, potrebbe causare l'inondazione dell'Elba a causa dello scarico dalla Repubblica Ceca, tra gli altri fattori.

In Germania, potrebbero verificarsi tra 60 e 250 litri di acqua piovana per metro quadrato fino alla mattina di lunedì, a seconda del modello. La zona più a rischio di forti precipitazioni è il Berchtesgadener Land, la Foresta Bavarese e la Sassonia Orientale. Nel peggiore dei casi, il meteorologo Alexander avverte di uno "sviluppo critico a pericoloso".

Tuttavia, la maggior parte dei modelli suggerisce che le precipitazioni più intense non si verificheranno in Germania. Anche il presentatore meteorologico Jörg Kachelmann non vede segni di imminenti inondazioni complete nella Baviera meridionale. Su X (ex Twitter), ha commentato martedì mattina: "Stiamo monitorando l'Oder, la Nysa e possibilmente l'Elba con preoccupazione, ma la situazione è ancora troppo volatile per dettagli specifici e un avvertimento".

