- Gli esperti meteorologici hanno messo in guardia contro piogge simili a quelle della valle di Ahr 2021.

In diversi paesi come Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Austria, potrebbero verificarsi nelle prossime ore condizioni meteorologiche estreme. Piogge intense potrebbero portare a inondazioni localizzate, come hanno avvertito i meteorologi. Questo tipo di pioggia ricorda a Dominik Jung, esperto meteorologo, le forti piogge che hanno causato la catastrofica alluvione del 2021 nella valle dell'Ahr. La causa di questo fenomeno meteorologico è un sistema di bassa pressione che si sposta dall'Adriatico verso l'Austria e l'Europa orientale, portando piogge intense.

Questo fenomeno è noto come Vb-low dal Servizio Meteorologico Tedesco, che può causare forti piogge durante l'estate e temporali violenti durante l'inverno.

Pattern meteorologici imprevedibili

Tuttavia, prevedere una situazione Vb può essere difficile, dice il meteorologo Bjoern Alexander in un'intervista a ntv. Ad esempio, analizzando i calcoli degli ultimi giorni, la Germania meridionale e sud-orientale sarebbe stata colpita duramente dal venerdì scorso. Con oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato, il rischio di inondazioni e esondazioni, anche a livelli catastrofici, era alto.

Attualmente, diversi modelli meteorologici hanno previsioni diverse sulla posizione e l'intensità delle piogge in arrivo. Attualmente, Austria, Repubblica Ceca e Polonia potrebbero ricevere piogge tra i 300 e i 400 litri per metro quadrato, che potrebbero causare inondazioni lungo l'Elba e altre aree.

La Germania, d'altra parte, potrebbe ricevere tra i 60 e i 250 litri di pioggia per metro quadrato entro la mattina di lunedì, a seconda dei modelli. Secondo le ultime previsioni, la zona più a rischio è il Berchtesgadener Land, la Foresta Bavarese e la Sassonia Orientale. In caso di peggioramento, il meteorologo Alexander avverte di uno "sviluppo critico a pericoloso". Tuttavia, la maggior parte dei modelli suggerisce che le piogge più intense eviteranno la Germania.

Il presentatore meteorologico Jörg Kachelmann ha anche sottolineato che non ci sono ancora segni che la Baviera meridionale sia sull'orlo di essere completamente sommersa. Su X (ex Twitter), ha scritto martedì mattina: "Teniamo d'occhio l'Oder, la Nysa e forse l'Elba con preoccupazione, ma la situazione rimane instabile per specifici avvertimenti".

