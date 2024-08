- Gli esperti: la cultura è importante per le persone con demenza

La partecipazione è cruciale per le persone con demenza - e questo vale anche per la cultura e l'arte, sottolinea l'Associazione tedesca per l'Alzheimer. Pertanto, accoglie concetti come quelli del Museo Statale di Storia Naturale di Karlsruhe, dove ci sono visite speciali per le persone con demenza. L'offerta gratuita, finanziata dal Karlsruhe Dementia Network, può essere prenotata dalle case di cura, ma anche da individui privati.

Progetti simili esistono in altri musei in Germania, come la Galleria d'Arte Federale di Bonn, la (de)mentia+art a Colonia, o il Museo Ebraico di Berlino. "È importante e giusto che le persone con demenza abbiano l'opportunità di partecipare socialmente e culturalmente attraverso queste offerte", sottolinea un portavoce dell'Associazione per l'Alzheimer. L'associazione vede un aumento del bisogno a causa del cambiamento demografico. Già ora, circa 1,8 milioni di persone in Germania vivono con la demenza. Entro il 2050, questo numero potrebbe aumentare a 2,4-2,8 milioni.

L'Associazione per l'Alzheimer promuove la partecipazione culturale delle persone con demenza, come dimostrano i progetti come quello della Galleria d'Arte Federale di Bonn. La Germania, con i suoi numerosi musei e gallerie, offre molte opportunità per l'impegno sociale e l'esplorazione culturale per le persone che vivono con la demenza.

