Gli esperti forniscono informazioni sulle ripetute esplosioni a Colonia

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di incidenti a Colonia e Bonn. Il 25 settembre, un'esplosione si è verificata all'incrocio tra Escher Straße e Longericher Straße a Colonia-Pesch, distruggendo un caffè e causando lievi ferite a due persone. Il 21 settembre, una bomba è esplosa fuori da una residenza a Wachtberg-Adendorf vicino a Bonn, causando danni alla proprietà. In modo simile, il 18 settembre, le vetrine di un negozio di abbigliamento in Ehrenstraße sono state infrante e un dispositivo incendiario è stato attivato, e il 16 settembre un'esplosione si è verificata di fronte al Vanity Club su Hohenzollernring, causando subbuglio nel cuore di Colonia. Questa lista potrebbe essere estesa fino a luglio.

Le autorità di legge e ordine a Colonia sono attualmente alle prese con una nuova ondata di violenza tra i criminali. E il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, insieme al capo della polizia di Colonia, Michael Esser, sono unanimi nel loro punto di vista sulla causa alla base di questi atti, secondo la loro comprensione. Reul ha parlato con il "Süddeutsche Zeitung" e ha dichiarato che il filo conduttore di questi eventi è la "mafia olandese della droga". Esser ha espresso un sentimento simile durante una conferenza stampa dopo una delle esplosioni, esprimendo la sua convinzione che un collegamento con la criminalità organizzata nei Paesi Bassi è evidente. Questo termine, "Mocro-Mafia", è ampiamente utilizzato nella regione a causa del fatto che certi trafficanti di droga provenienti da paesi confinanti sono marocchini. Tuttavia, gli esperti continuano a mettere in guardia contro l'uso di questo termine, sostenendo che non rappresenta accuratamente la vera struttura delle reti criminali organizzate.

Conflitto tra criminali

In pochi giorni, sono state arrestate 13 sospetti secondo Reul, mentre più di 60 investigatori erano attivamente coinvolti nel caso. Secondo Reul, i primi casi di luglio ruotavano intorno alla perdita di droga, specificamente "circa 300 chilogrammi di cannabis del valore di 1,5 milioni di euro, che volevano indietro". Reul ha ulteriormente dichiarato: "altri criminali vengono messi sotto pressione a causa di queste esplosioni".

Oliver Huth, presidente del sindacato della polizia criminale di NRW, ha tracciato paralleli tra questa tattica e i metodi utilizzati dalla criminalità organizzata nei Paesi Bassi. Ha detto a WDR che le esplosioni alle porte sono un evento comune nei Paesi Bassi, che avvengono diverse centinaia di volte all'anno. Secondo Huth, questi attacchi servono per mandare un messaggio al mondo criminale, dicendo: "Sappiamo dove sei. Possiamo raggiungerti in qualsiasi momento". Reul ha anche sottolineato che "in primo luogo, si tratta di minacce contro individui all'interno del mondo criminale e coloro che sono coinvolti in transazioni di droga".

Sembra che l'obiettivo principale fosse quello di causare danni alla proprietà, accettando anche potenziali danni a passanti. Gli investigatori sono improbabili nel guadagnare ulteriori informazioni dai detenuti. "Le persone che abbiamo arrestato sono per lo più silenziose", ha detto Reul. "Anche quelli che risiedono nelle proprietà danneggiate sono sorprendentemente silenziosi, poiché non hanno incentivi per far sì che questi incidenti diventino di dominio pubblico".

Il ministro dell'Interno di NRW esprime anche preoccupazione per il fatto che questo potrebbe essere l'inizio di una preoccupante nuova tendenza. "Qui, un nuovo tipo di comportamento violento sta emergendo che non abbiamo mai incontrato prima e dobbiamo affrontare", ha detto Reul, che collega questo sviluppo alla legalizzazione della cannabis in Germania.

Paralleli con i Paesi Bassi

Il criminologo olandese Robin Hofmann ha stimato che la legalizzazione di piccole quantità di cannabis nei Paesi Bassi è stata la "fonte della Mocro-Mafia". Gli esperti argomentano che la produzione di cannabis legalmente attualmente in Germania non è sufficiente per soddisfare la domanda, creando così un mercato per le droghe illecite. Nel mese di agosto, il presidente del sindacato BDK di NRW, Huth, ha stimato che la domanda annuale di cannabis è di circa 400 tonnellate.

Reul sospetta che i criminali della droga stiano approfittando del mercato in crescita. "Non credo che si accontenteranno mai e diranno di aver guadagnato abbastanza", ha detto il ministro. "Vogliono rimanere in affari. Nei Paesi Bassi, dove la politica sulla droga ha seguito un percorso simile, c'è una notevole quantità di violenza legata alle droghe che si verifica per le strade".

Huth spera che gli sforzi investigativi delle autorità locali portino a risultati positivi e servano da deterrente. Nel caso dell'esplosione nel negozio di abbigliamento, la polizia sta studiando le riprese delle telecamere di sorveglianza della stazione centrale di Colonia alla ricerca di un sospetto.

C'è stato un progresso poche ore dopo l'ultima esplosione in un caffè: un sospetto si è consegnato alla polizia oggi. Si ritiene che abbia "connessioni" con l'esercizio. La polizia continua a cercare un secondo sospetto, che è stato osservato da testimoni oculari durante la notte. Gli investigatori non vedono al momento alcun collegamento tra questo sospetto e le altre esplosioni che si sospetta abbiano coinvolgimento criminale.

