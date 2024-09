Gli esperti economici: i guadagni di AfD e BSW hanno un impatto negativo sulla crescita economica

Sulla base di uno studio condotto dall'Istituto Ifo, gli economisti hanno generalmente concordato che i significativi successi elettorali dell'AfD e della BSW in Turingia e Sassonia avranno un effetto negativo sulla crescita economica di queste regioni. Gli esperti hanno espresso preoccupazioni che i lavoratori altamente qualificati potrebbero evitare entrambi gli stati in futuro a causa di questi risultati elettorali.

Il 67% degli esperti prevede un impatto negativo sull'economia della Sassonia a causa dei risultati elettorali, secondo l'indagine dell'Istituto Ifo che ha coinvolto 185 professori di economia. La figura è ancora più alta per la Turingia, al 74%.

Solo il 28% degli esperti considera il risultato elettorale di settembre in Sassonia neutro, e il 21% per la Turingia. Gli effetti positivi sono previsti da un numero estremamente piccolo di esperti. "I risultati dell'indagine mettono in evidenza quanto i risultati elettorali siano decisivi per le previsioni economiche", ha dichiarato Niklas Potrafke, direttore del Centro Ifo per la Finanza Pubblica e l'Economia Politica. "Il consenso tra gli economisti secondo cui l'aumento dei partiti di estrema destra avrebbe gravemente ostacolato la situazione economica dovrebbe servire da campanello d'allarme per la popolazione".

La maggioranza (84%) teme che l'aumento dell'AfD possa rendere questi stati meno attraenti per i lavoratori qualificati. La maggioranza (62%) dei rispondenti ritiene che il successo elettorale della BSW avrà principalmente effetti negativi sulle decisioni di investimento delle imprese in Sassonia. "Gli effetti del successo elettorale della BSW sullo sviluppo economico sono percepiti come leggermente meno dannosi rispetto all'AfD", ha dichiarato il ricercatore dell'Ifo Aaron Günther.

Per la prima volta, l'AfD si è affermata come forza politica più forte in un'elezione statale in Turingia, ottenendo il 32,8% dei voti. L'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) si è classificata al secondo posto con il 15,8%. In Sassonia, l'AfD si è classificata al secondo posto con il 30,6%, dopo la CDU (31,9%), mentre la BSW ha ottenuto l'11,8%. In entrambi gli stati, la formazione di un governo è attesa essere un compito difficile.

