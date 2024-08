- Gli esperti dell'Islam si chiedono: "Non è possibile salvaguardare l'intero globo?"

Dopo l'aggressione a Solingen, lo studioso e autore di Islam Ahmad Mansour ha espresso critiche nei confronti della politica sull'immigrazione della Germania in un'intervista a WDR5. Ha dichiarato che non c'è stata abbastanza determinazione nel contrastare l'islamismo in passato. Anche se è importante aiutare coloro che fuggono dalla guerra, Mansour ha suggerito l'adozione di misure più severe per impedire che individui che pianificano attentati terroristici entrino nel paese. "Non possiamo salvare il mondo intero" è stata la sua opinione.

Due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave, durante una festa di comunità a Solingen venerdì sera. Il principale sospettato è un individuo siriano di 26 anni. Il procuratore generale tedesco sta attualmente indagando su di lui per omicidio e appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS). Il sospettato è stato in custodia dal domingo sera scorso.

Mansour ha sottolineato: "La politica ha il dovere di proteggere la popolazione". L'attuale clima è avvolto in una notevole incertezza. Mansour ha sottolineato che ci sono lacune nell'integrazione degli immigrati in Germania. Anche coloro che hanno buone intenzioni possono finire per isolarsi e radicalizzarsi. Questo, ha spiegato, accade perché non c'è abbastanza attenzione e supporto e i comuni spesso si trovano sovraccarichi.

Nato come palestinese in Israele, Mansour si è impegnato in diverse iniziative sociali, tra cui quelle contro l'estremismo. Aiuta le famiglie di giovani radicalizzati, pentiti e terroristi condannati.

