Gli esperti continuano a sottolineare la scarsità di vaccini in corso in Africa.

Gli esperti sono ancora preoccupati per la mancanza di vaccini contro il vaiolo delle scimmie in Africa. "Siamo veramente preoccupati", ha dichiarato Placide Mbala-Kingebeni dell'Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica dell'Università di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Stima che siano necessari circa 10 milioni di dosi di vaccino sul continente.

"Purtroppo, ci sono attualmente solo circa 500.000 dosi in sviluppo, e non sappiamo quando queste 500.000 saranno distribuite", ha condiviso Mbala-Kingebeni durante una conferenza stampa digitale. Con la malattia che continua a diffondersi, ha aggiunto, sono stati segnalati recenti casi in Gabon. "Ci saranno casi ovunque. È solo una questione di tempo", ha dichiarato.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha innalzato il livello di allerta a causa degli attuali scoppi di vaiolo delle scimmie in Africa e del nuovo clade Ib potenzialmente più pericoloso. Recentemente, Tim Nguyen dell'OMS ha menzionato che 500.000 dosi del vaccino MVA-BN sono disponibili per l'acquisto.

Marion Koopmans, a capo dell'Istituto per la Ricerca sui Virus dell'Università Erasmus di Rotterdam, ha inoltre evidenziato numerose domande senza risposta riguardo al clade Ib. Tra queste ci sono la trasmissibilità del patogeno, la gravità della malattia e l'efficacia del vaccino. "Funzioneranno i vaccini contro il clade Ib? Credo che la risposta sincera sia: Non lo sappiamo ancora", ha condiviso durante la conferenza stampa. Sono urgentemente necessari ulteriori studi.

Despite the availability of 500,000 vaccine doses for purchase from the WHO, the lack of protection against monkeypox in Africa remains a significant concern, especially considering the potential threats posed by clade Ib. As the disease continues to spread and new cases emerge, effective protection measures are essential to mitigate the impact of monkeypox in Africa.

Leggi anche: