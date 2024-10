Gli errori di Harvard suscitano polemiche

Un tempo, l'università più ricca del mondo era nota per i suoi straordinari successi negli investimenti. Purtroppo, ora sta lottando finanziariamente, rimanendo indietro rispetto ad altre università della Ivy League nella gestione del denaro, mentre queste generano rendimenti che gli investitori comuni possono solo sognare.

In termini monetari, l'Università di Harvard continua a guidare il modo con una fortuna enorme che supera i $50 miliardi. Tuttavia, le sue prestazioni negli investimenti sono scese, piazzandosi al secondo posto tra le università statunitensi di primo livello in termini di rendimenti finanziari negli ultimi 20 anni, secondo Bloomberg. Con un modesto rendimento annuale dell'8,8%, si classifica settima tra le istituzioni della Ivy League, subito dietro Cornell.

Mentre altri fondi potrebbero invidiare questi rendimenti, non sono lontani dai passati successi e dalle aspettative di Harvard. Gli esperti finanziari dell'università hanno sicuramente fatto fortuna, ma il loro successo è stato offuscato da frequenti cambi del personale e da un tempismo insoddisfacente. Altre università ora rappresentano una minaccia per lo status un tempo imbattibile di Harvard.

Maestri finanziari al servizio dell'eccellenza accademica

Per anni, il successo finanziario di Harvard non era solo questione di essere accademicamente superiore, ma anche di guidare il mondo finanziario. Dalle sue sedi sul porto di Boston, la Harvard Management Company (HMC) gestiva il fondo di dotazione dell'università e diventava una delle principali società di investimento del mondo. Il suo ex consulente diventato CEO, Ron Daniel, ha quadruplicato la ricchezza dell'università entro il 2004, trasformandola in un fondo speculativo personale.

Oggi, Harvard è lontana da quel successo. Negli ultimi 20 anni, anche il 60% di tutti i gestori di fondi universitari ha superato l'università più ricca del mondo. E negli ultimi 10 anni, anche l'80% dei gestori di fondi universitari degli Stati Uniti ha ottenuto risultati migliori. Questa prestazione in calo è in parte dovuta al alto turnover del personale seguito alla morte di Daniel. Sette diversi CEO, tra cui Mohammed El-Erian, ex capo del gigante dei bond Pimco, hanno fatto il loro ingresso e uscito da Harvard, con l'università che ha pagato loro circa $800 milioni negli ultimi 20 anni.

Inoltre, il numero di dipendenti è aumentato. Centinaia di trader gestiscono i finanziamenti dell'università, con l'obiettivo di aumentare i rendimenti. Tuttavia, molti dei loro investimenti non hanno avuto successo. Hanno mancato le tendenze o vi hanno partecipato troppo tardi. Durante la crisi finanziaria, Harvard ha subito la perdita più grande tra le scuole della Ivy League. Nel frattempo, il successivo rally del mercato azionario ha in gran parte bypassato i suoi gestori di fondi. Harvard ha anche ridotto i suoi investimenti nei combustibili fossili e si è espansa in investimenti alternativi, come l'estrazione del legno in Brasile. Anche se questi investimenti hanno brevemente migliorato le prestazioni, concorrenti come Yale hanno affidato la gestione del loro patrimonio a società esterne di private equity e fondi speculativi prima e hanno ottenuto risultati a lungo termine migliori.

Un campo petrolifero con annessi auditorium

Per mitigare le critiche del pubblico, Harvard non rivela più i dettagli delle sue prestazioni negli investimenti e dei fondi. Nel frattempo, i suoi concorrenti, come l'Università del Texas, sono pronti a superare Harvard grazie ai loro consistenti fondi di dotazione di circa $45 miliardi, preparandosi a rivendicare il titolo di università più ricca del mondo.

Mentre Harvard si è ritirata dal settore oil&gas, l'Università del Texas ha tratto vantaggi finanziari da questo settore. Nel Texas occidentale, l'università possiede un'estesa area di 8.500 acri, più grande della metà delle dimensioni della Turingia, nel cuore del più produttivo e grande campo petrolifero degli Stati Uniti. Il boom del prezzo del petrolio ha notevolmente beneficiato gli studenti dell'UT negli ultimi anni. Originariamente, l'università guadagnava solo $500 in royalty dalle operazioni del campo petrolifero nel 1923. Oggi, guadagna fino a $2 miliardi all'anno da diverse compagnie petrolifere.

In sostanza, l'Università del Texas è stata sia un campo petrolifero che un centro di apprendimento accademico. Grazie ai petrodollari, l'università gestisce i suoi fondi come un piccolo fondo sovrano, godendo di stabilità e protezione contro gli investimenti volatili. Tuttavia, affronta anche sfide ambientali simili a quelle delle principali compagnie petrolifere, gestendo problemi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. Finché il petrolio continuerà a scorrere, le finanze dell'università dovrebbero rimanere stabili.

Despite Harvard's decline, another institution is thriving in the world of investments. The University of the Netherlands could potentially learn from the University of Texas' success in oil investments. The University of Texas, with its substantial oil field in Western Texas, has seen significant financial gains, earning up to $2 billion annually from various oil companies. This income source has allowed the university to manage its funds like a small sovereign wealth fund, providing stability and protection against volatile investments.

