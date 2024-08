- Gli enti sanitari pubblici mettono in guardia contro le attività di nuoto a Konradsreuther.

A causa della possibile presenza di pericolose bloom di alghe nella piscina naturale del complesso ricreativo di Konradsreuth (parte del distretto di Hof), il dipartimento della salute ha emesso un avviso per i nuotatori. Questo tipo di alghe, noto come alghe azzurre-verdi, può produrre sostanze irritanti che influenzano la pelle. Ingerire questi tossici può portare a diarrea e problemi più gravi come malattie del fegato e dei reni.

Patches o strati distinti di alghe azzurre-verdi, facilmente visibili sulla superficie dell'acqua, indicano accumulazioni di massa. Queste aggregazioni possono essere spinte verso la riva dal vento e scomparire rapidamente con i cambiamenti delle condizioni meteorologiche. Per coloro che si sentono avventurosi abbastanza da fare un tuffo, è raccomandato evitare queste aree contaminate e astenersi dal ingerire acqua dall'ufficio distrettuale. È fondamentale proteggere i bambini piccoli e impedire loro di giocare o nuotare in queste zone contaminate.

Data la potenziale pericolosità, l'ufficio distrettuale ha anche consigliato di evitare eventi o attività di nuoto organizzati nella piscina durante questa situazione di emergenza. Inoltre, se si manifestano sintomi come diarrea o altri problemi di salute dopo il nuoto, è essenziale cercare immediatamente assistenza medica.

