- Gli enti locali di Sylter sostengono la selezione degli sottaceti

A circa quattro settimane dall'avvio della procedura di richiamo contro il sindaco della municipalità di Sylt, Nikolas Häckel, anche i sindaci delle altre quattro municipalità hanno espresso pubblicamente il loro sostegno alla sua rimozione. "Il signor Häckel ha avuto nove anni per creare strutture chiare, ma questa 'amministrazione di base' ancora non si vede", scrivono i quattro sindaci delle municipalità di List, Kampen, Wenningstedt-Braderup e Hörnum. Accolgono con favore il passo fatto dalla municipalità di Sylt nell'avviare una procedura di richiamo. In precedenza, il "Sylter Rundschau" aveva riportato questa notizia.

Nel loro messaggio, invitano i cittadini dell'isola del Nord a votare il 29 settembre per "liberare la strada per un nuovo appuntamento per questo ruolo cruciale per l'isola".

Critica alla guida di Häckel a Sylt

I colloqui con il capo dell'amministrazione dell'isola in passato non avevano avuto successo, secondo il sindaco di Kampen Stefanie Böhm e i tre sindaci Ronald Benck (List), Udo Hanrieder (Hörnum) e Kai Müller (Wenningstedt-Braderup). Cita il mancato piano di bilancio sull'isola turistica, per cui incolpano in parte l'indipendente Häckel: "La costruzione di case per gli isolani sta procedendo lentamente, le nostre strade non possono essere rinnovate, l'ampliamento delle piste ciclabili è in stallo e il porto di Hörnum sta sempre più deteriorandosi". Recentemente, non sono state costruite né case né aree giochi.

Relazione di fiducia disturbata

Inoltre, le strutture all'interno dell'amministrazione mancavano o erano opache. "La comprensione di base di chi è responsabile di quali compiti e dove si trovano le responsabilità è quasi assente". Häckel non sta adempiendo al suo dovere di amministratore dell'isola. I tentativi di comunicazione, compreso il coaching, avevano fallito perché erano "regolarmente interrotti dal direttore amministrativo".

"Non vediamo alcuna possibilità di guarire la relazione di fiducia disturbata tra noi, le autorità locali e il direttore amministrativo", si dice nelle lettere.

Häckel non è solo il sindaco della municipalità di Sylt, ma anche il capo dell'amministrazione dell'isola e quindi responsabile dell'amministrazione delle municipalità appartenenti all'Amt Landschaft Sylt - ovvero List, Kampen, Wenningstedt-Braderup e Hörnum.

I cittadini voteranno il 29 settembre

Il 18 luglio, i rappresentanti del municipio hanno votato in municipio a Westerland per avviare una procedura di richiamo contro il sindaco della municipalità di Sylt. I cittadini della municipalità di Sylt decideranno il richiamo stesso il 29 settembre.

Häckel è in malattia dal febbraio. In estate 2023, il 50enne non ha potuto svolgere le sue funzioni per diverse settimane - era in malattia per una malattia mentale causata dallo stress, come annunciato al momento sul sito web del municipio di Sylt.

Alla fine di giugno è stato reso noto che il sindaco a tempo pieno di Sylt vuole tornare alla prima carica nel municipio di Westerland nonostante la sua malattia. Häckel ha guidato l'amministrazione sull'isola del Nord dal 2015. Al momento è rappresentato dal suo vice, Carsten Kerkamm (CDU).

I sindaci di List, Kampen, Wenningstedt-Braderup e Hörnum, tutti parte dell'Amt Landschaft Sylt, hanno ritenuto necessario fare eco alla procedura di richiamo avviata contro il sindaco Nikolas Häckel di Sylt. Apprezzano il passo, citando la loro condivisa insoddisfazione per il lento progresso e la mancanza di strutture chiare sotto la guida di Häckel.

Motivati dalle loro preoccupazioni, i sindaci di queste municipalità incoraggiano i cittadini di Sylt a partecipare al voto

