- Gli enti governativi a livello nazionale e regionale mirano a salvaguardare il cantiere Meyer.

Cancelliere Olaf Scholz ha promesso di aiutare il Meyer-Werft in difficoltà a Papenburg, dichiarando: "Finché ci uniamo tutti - e sono sicuro che lo faremo - il governo federale contribuirà alla soluzione". Ha fatto questa dichiarazione durante un incontro a Papenburg giovedì, sottolineando che, sebbene i dettagli debbano ancora essere chiariti e l'approvazione del Bundestag e della Commissione UE non sia ancora stata ottenuta, il governo federale contribuirà alla risoluzione. "Non abbandoniamo il Meyer Werft ad affrontare i problemi da solo", ha assicurato Scholz. Ha descritto lo stabilimento come un "capolavoro della produzione" e di importanza cruciale per l'industria marittima tedesca, che ritiene accelererà l'approvazione della Commissione UE per i sussidi governativi. "Sono convinto: il Meyer Werft persevererà a Papenburg. Avete il mio sostegno", ha sottolineato il Cancelliere. In precedenza, il Ministro dell'Economia Robert Habeck aveva espresso ottimismo sulla sopravvivenza dello stabilimento.

Meyer-Werft: sostegno dai governi statale e locale

Il leader della Bassa Sassonia Stephan Weil ha detto durante l'incontro: "La fine non è ancora in vista", ma che la squadra sta lavorando diligentemente per una risoluzione finale. "Stiamo pianificando un intervento di grandi dimensioni", ha detto, facendo riferimento all'impegno della Bassa Sassonia, ma non ha rivelato cifre specifiche. Ha descritto l'intervento come il più grande mai intrapreso dallo stato per salvare un'azienda. "Siamo al fianco del Meyer Werft", ha sottolineato Weil. Ha elogiato la strategia di salvataggio come encomiabile.

L'assicurazione del Cancelliere che "non abbandoniamo il Meyer Werft ad affrontare i problemi da solo" rafforza l'impegno della Commissione, poiché dovrà approvare i sussidi governativi per il salvataggio dello stabilimento. La dichiarazione del leader della Bassa Sassonia Steil su un "intervento di grandi dimensioni" implica anche l'impegno della Commissione, poiché le norme UE regolano tale aiuto finanziario.

