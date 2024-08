- Gli enti finanziari offrono sempre più prestiti per immobili residenziali.

Le banche tedesche stanno nuovamente erogando prestiti sostanziosi per immobili, in particolare appartamenti e case. Il VDP, un consorzio di banche tedesche che emettono obbligazioni ipotecarie, ha approvato circa 31 miliardi di euro in prestiti nel Q2, con un aumento del 15,6% rispetto al Q2 dell'anno precedente.

Questo aumento segnala il livello più alto di nuova attività dal Q3 del 2022, ha rivelato il VDP, un importante giocatore nel panorama del finanziamento immobiliare in Germania, che comprende pesi massimi come Deutsche Bank, Landesbanks e grandi banche di risparmio.

La domanda di finanziamento per immobili residenziali ha registrato un significativo aumento: il volume dei prestiti del Q2 è salito a 20,1 miliardi di euro, con un aumento del 33%, anche se partire da una base modesta. Sono stati concessi più prestiti, principalmente per case unifamiliari e bifamiliari, nonché per appartamenti abitati dai proprietari.

"Interesse crescente per la proprietà immobiliare"

Il settore immobiliare commerciale non ha registrato un aumento della nuova attività, con il mercato degli uffici che lotta durante la recessione. Qui, il volume dei prestiti è diminuito del quasi 7% a circa 11 miliardi di euro.

"La marcata crescita del volume di finanziamento mostra un evidente aumento della domanda di proprietà immobiliare", ha commentato Jens Tolckmitt, CEO del VDP. Egli vede segnali che suggeriscono che la crisi del mercato immobiliare potrebbe essere in via di risoluzione. Il VDP ha recentemente notato la stabilità dei prezzi nel Q2.

In precedenza, tassi di interesse più elevati e costi di costruzione avevano acceso una crisi immobiliare. L'Ufficio federale di statistica ha riferito un calo del 8,4% dei prezzi delle proprietà in Germania nel 2023 - il più grande calo annuale dal lancio del grafico nel 2000.

