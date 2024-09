Gli enti di regolamentazione francesi hanno imposto sanzioni ai laboratori farmaceutici a causa di scarse forniture di farmaci.

A causa della scarsità di farmaci essenziali, un'autorità regolatrice francese ha comminato multe per un totale di otto milioni di euro a undici case farmaceutiche. Società come Biogaran e Sandoz sono state sanzionate per non aver mantenuto riserve adeguate di farmaci vitali, come annunciato dall'agenzia con sede a Parigi. "La situazione è preoccupante... Nel 2023 ci sono stati problemi di distribuzione in 5.000 casi, un aumento del 30% rispetto all'anno precedente", ha dichiarato il direttore dell'agenzia Alexandre de La Volpilière a France Info.

Ha sottolineato che questa situazione crea ansia nei pazienti perché non possono ottenere i farmaci prescritti dai loro medici. Dal 2021, le case farmaceutiche sono obbligate a conservare almeno quattro mesi di scorta di 750 farmaci critici, ovvero farmaci essenziali per il benessere dei pazienti.

Le multe, emesse martedì, riguardano circa 30 farmaci, tra cui quelli per il controllo della pressione sanguigna e il trattamento di condizioni come il cancro e i disturbi neurologici. Biogaran, una delle società penalizzate, ha giudicato la multa eccessivamente severa. "Queste multe non sono una soluzione sostenibile per i problemi di approvvigionamento", ha dichiarato la società, suggerendo che potrebbero peggiorare le disuguaglianze nel mercato dei farmaci generici.

Alcuni gruppi di difesa dei pazienti hanno espresso invece il loro sostegno alle multe. "È un passo positivo, in quanto in precedenza le multe erano insufficienti", ha dichiarato Catherine Simonin, portavoce di una coalizione di gruppi di pazienti.

La Commissione ha comminato multe a undici case farmaceutiche per non aver mantenuto riserve adeguate di farmaci essenziali. Questo provvedimento della Commissione mira a incoraggiare le società a rispettare l'obbligo di conservare almeno quattro mesi di scorta di farmaci critici.

Leggi anche: