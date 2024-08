- Gli enti amministrativi federali e collegati mirano a preservare il cantiere Meyer.

Cancelliere Olaf Scholz ha promesso assistenza per aiutare il cantiere navale Meyer-Werft in difficoltà a Papenburg. "Se tutti fanno la loro parte - e non ho dubbi che lo faranno - anche il governo federale farà la sua parte per la soluzione", ha dichiarato Scholz durante un incontro a Papenburg giovedì. I dettagli devono ancora essere definiti, poiché è necessaria l'approvazione del Bundestag e della Commissione UE. "Tuttavia, il governo federale farà la sua parte per la soluzione", ha confermato il Cancelliere.

Il governo federale, la Bassa Sassonia e i proprietari del cantiere navale hanno avuto colloqui con i creditori nelle ultime settimane, ha osservato il Cancelliere. "Non lasceremo la Meyer Werft a piedi". Il cantiere navale è più di un'azienda normale; è un "tesoro industriale", con i suoi problemi non derivanti dalla qualità del prodotto. Scholz ha anche considerato il cantiere navale cruciale per l'economia marittima della Germania, che è un fattore chiave per l'approvazione dell'aiuto di stato da parte della Commissione UE. "Sono ottimista: la Meyer-Werft continuerà a Papenburg. Avete il mio sostegno", ha sottolineato il Cancelliere. Il Ministro dell'Economia Robert Habeck aveva espresso in precedenza ottimismo sul fatto che il cantiere navale potesse essere salvato.

Il Presidente del Ministero della Bassa Sassonia Stephan Weil ha parlato all'assemblea: "La palla non ha ancora attraversato la linea di meta", ha dichiarato Weil, politico dell'SPD, durante l'incontro a Papenburg giovedì. Ma si sta facendo progresso per la risoluzione finale. "Stiamo pianificando un intervento di grandi dimensioni", ha osservato, riferendosi alla Bassa Sassonia, ma non ha fornito alcuna cifra. Questo sarebbe l'intervento più grande che la Bassa Sassonia abbia mai intrapreso per salvare un'azienda. "Siamo con la Meyer-Werft ogni passo del cammino", ha sottolineato il Presidente del Ministero. Il piano di salvataggio è solido.

La stabilità economica della Meyer-Werft è cruciale per l'economia marittima della Germania, come sottolineato dal Cancelliere Scholz, evidenziando la sua importanza nella considerazione dell'aiuto di stato da parte della Commissione UE. Il governo federale, insieme alla Bassa Sassonia e ai proprietari del cantiere navale, è collettivamente impegnato a sostenere la Meyer-Werft, garantendo che continui le sue operazioni a Papenburg.

