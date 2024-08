Gli emoji sono più complessi di quanto si possa supporre 😉😜

I Tedeschi tendono ad utilizzare spesso le emoticon ridanciane, ma questi simboli non sempre hanno un'intento amichevole. L'utilizzo e l'interpretazione di questi icone spesso divergono notevolmente dai loro significati ufficiali, come nel caso dell'emoticon della banana.

Ricercatori dell'Università Ruhr Bochum e della Charité Universitätsmedizin Berlin hanno indagato su come gli utenti tedeschi utilizzano e percepiscono le emoticon facciali. Hanno scoperto che il messaggio intenzionato o percepito spesso varia dal significato ufficiale dell'emoticon. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Behaviour Research Methods.

Progettazione WhatsApp

I ricercatori hanno intervistato 60 donne e 78 uomini, di età compresa tra 18 e 70 anni, con un'età media di 32 anni. Hanno considerato 107 emoticon facciali disponibili al momento della raccolta dei dati. Data la popolarità di WhatsApp come piattaforma di chat principale in Germania, hanno selezionato il suo design per lo studio.

Il 90% dei partecipanti ha dichiarato di utilizzare regolarmente le emoticon nella comunicazione digitale, con il 32,5% che le ha definite "frequenti", il 22,5% "occasionali" e il 10,1% "irregolari" ("raramente"). Solo un individuo ha ammesso di non utilizzarle mai.

I partecipanti hanno fornito input su cinque aspetti utilizzando sliders continuously movable: la familiarità con l'emoticon, la sua chiarezza, complessità, contenuto emotivo e intensità. Inoltre, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di descrivere il significato di ciascuna emoticon in massimo tre parole, con le descrizioni analizzate utilizzando metodi di linguistica computazionale, secondo Tatjana Scheffler, linguista dell'Università Ruhr Bochum.

Analisi dell'utilizzo delle emoticon su Twitter e WhatsApp

Per determinare la frequenza delle emoticon individuali, gli scienziati hanno analizzato 280 milioni di messaggi Twitter. Per esplorare le emoticon facciali più popolari nelle conversazioni private, hanno utilizzato la German Mobile Communication Database 2 (MoCoDa2), che consente agli utenti di contribuire ai dati.

L'emoticon più utilizzata è quella con le lacrime di gioia, seguita dal viso che ride e dall'emoticon che fa l'occhiolino. Le emoticon meno utilizzate sono quella con la nuvola e quella con la linea tratteggiata, introdotte nel 2021.

"Le emoticon negative sono emotivamente più intense"

I ricercatori hanno scoperto che le emoticon più utilizzate erano anche le più familiari. Le emoticon valutate positivamente emotivamente hanno un vantaggio. Le emoticon visivamente complesse sono meno popolari. "Le emoticon negative sono emotivamente più intense di quelle positive", ha dichiarato Tatjana Scheffler. I ricercatori sospettano che ciò possa essere dovuto all'uso frequente che ne riduce l'efficacia.

Il Unicode Consortium stabilisce ciò che rappresentano le emoticon, con tutte le piattaforme principali come membri. Tuttavia, l'uso effettivo delle emoticon spesso si discosta dalle possibilità elencate, ha menzionato Ivan Nenchev, psichiatra e psicoterapeuta della Charité Berlin.

Amichevole o Passivo-Aggressivo?

Le descrizioni libere dei partecipanti delle emoticon hanno rivelato differenze significative. Mentre alcune emoticon hanno un unico significato principale - come quella con le lacrime di gioia che è "divertente" o "ride" - altre ne hanno diversi. Il viso leggermente sorridente è descritto come sia amichevole che passivo-aggressivo, e gli utenti più giovani lo interpretano come "Sono morto dentro".

I significati e le connotazioni non sono costanti, hanno sottolineato i ricercatori. Hanno citato l'emoticon della banana, utilizzata come simbolo fallico, come esempio. I significati e le associazioni possono evolversi con l'aggiunta di nuove emoticon, hanno notato. Ad esempio, il "viso con bocca diagonale" e il "viso che si scioglie" introdotti nel 2021 potrebbero esprimere imbarazzo e vergogna.

Tatjana Scheffler ha dichiarato: "Il risultato dello studio rappresenta il dizionario più completo delle emoticon facciali finora". "Dimostra che i significati delle emoticon non sono semplici e possono anche essere contraddittori", ha aggiunto.

