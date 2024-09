Gli elettori partecipano alle elezioni per le nuove assemblee statali della Sassonia e della Turingia

La coalizione turingia guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra) con una maggioranza rosso-rosso-verde non detiene più la maggioranza. Secondo le valutazioni post-elettorali, un possibile governo potrebbe emergere dalla CDU, Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Il futuro della coalizione attuale in Sassonia, composta da CDU, SPD e Verdi, rimane incerto. Kretschmer evita di escludere una possibile alleanza con la BSW. Riguardo al partito della Sinistra in Sassonia, c'è il rischio incombente di scomparire dalla presenza parlamentare. La stessa situazione potrebbe riguardare i Verdi e il FDP in Turingia.

Il Landtag della Turingia, attualmente sotto il controllo della coalizione guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow, potrebbe subire cambiamenti con la CDU, BSW e SPD che considerano un'alleanza. Il leader della CDU in Sassonia, Kretschmer, è stato cauto nel respingere una possibile alleanza con la BSW.

