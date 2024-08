- Gli elettori liberi vogliono rendere più difficile lamentarsi delle festività pubbliche.

I Liberi Elettori vogliono ridurre le regolamentazioni e i requisiti per i saltimbanchi e gli organizzatori di festival popolari e di club in Baviera. Dopo la sospensione parlamentare estiva, la frazione presenterà una mozione al parlamento statale che, oltre alla deregolamentazione, mira esplicitamente a migliorare la protezione - ovvero ostacoli più alti - "contro troppe richieste e lamentele di singoli cittadini" e orari di apertura più lunghi.

Locke: Festival popolari e di club come tradizione vivente

L'identità della Baviera è strettamente legata ai suoi numerosi festival popolari e di club, ha detto Felix Locke, responsabile degli affari parlamentari della frazione. Tuttavia, sono sorti conflitti negli ultimi anni. Gli ostacoli burocratici - compresi quelli per limitare gli orari di apertura - minacciano ora l'organizzazione dei festival popolari e di club.

"Alcuni dei residenti - spesso recentemente trasferiti - si lamentano dei rumori tipici dei festival e delle celebrazioni, come la musica ad alto volume, i fuochi d'artificio e i fuochi artificiali, nonché gli odori provenienti dalle tende e dagli eventi del festival, come il pesce affumicato", ha detto Locke. "Tuttavia, il nostro senso di casa si basa su una storia centenaria che è stata significativamente plasmata dai festival popolari e di club della Baviera come tradizione vivente e importante patrimonio culturale".

"Tradizionalmente e insostituibili sono, tra gli altri, il lancio di fuochi d'artificio, il corteo con le squadre di birrifici e i caroselli per bambini con figure animali", recita la risoluzione. In particolare, i Liberi Elettori chiedono l'abolizione dei requisiti di licenza attuali per i saltimbanchi e i catering itineranti. In Baviera, attualmente necessitano, oltre a una licenza commerciale, anche un permesso ai sensi della legge federale sull'ospitalità, che include un controllo di affidabilità.

Esenzione dai pedaggi, IVA più bassa, legge edilizia semplificata

"Questa regolamentazione è superflua, poiché l'affidabilità è già un prerequisito per il rilascio della licenza commerciale", ha detto la responsabile della frazione, Jutta Widmann. Molti altri stati federali hanno già abolito il permesso aggiuntivo.

"Oltre alla deregolamentazione, vogliamo proteggere i festival popolari e di club nello stato libero dalle troppe richieste e dalle lamentele dei singoli cittadini e non limitare gli orari di apertura comprovati", ha detto Widmann. L'accordo di coalizione prevede già la creazione di una legge sull'ospitalità con un approccio deregolamentato.

Inoltre, la mozione richiede minori requisiti nel codice edilizio per tende, palchi e tribune per festival popolari e di club, esenzione dai pedaggi per i veicoli dei catering e dei ristoratori. Il governo federale deve inoltre ridurre permanentemente l'aliquota IVA per alimenti e bevande al sette percento.

I Liberi Elettori ritengono che l'abolizione delle regolamentazioni e dei requisiti eccessivi per i saltimbanchi e gli organizzatori potrebbe portare a un'atmosfera di festa più gradevole e meno conflittuale ai festival popolari e di club. A causa delle attuali restrizioni, alcuni residenti si lamentano dei rumori e degli odori del festival, che confliggono con il loro desiderio di tranquillità, ma queste tradizioni sono profondamente radicate nella cultura e nella storia della Baviera.

Leggi anche: