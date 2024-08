- Gli elettori liberi mettono in guardia contro le frodi nei contratti di fibre

La fazione dei Voti Liberi avverte di strategie aggressive per la vendita di contratti per la fibra ottica in molte regioni della Renania-Palatinato. In particolare, gli anziani vengono spesso male consigliati e sottoposti a pressioni per stipulare contratti che superano di gran lunga le loro esigenze effettive, ha riferito l'esperta digitale della fazione, Lisa-Marie Jeckel, a Magonza.

Per un uso domestico normale, connessioni con 100-200 megabit al secondo sono generalmente sufficienti al momento. Tuttavia, il personale di vendita spesso offre contratti con 1.000 megabit, che costano tra 70 e 80 euro al mese, mentre i normali contratti di fibra ottica sono intorno ai 40-50 euro.

Contratti con costi nascosti

"Inoltre, spesso capita che i contratti vengano stipulati attraverso la vendita porta a porta, che sono difficili da comprendere per i consumatori e spesso contengono costi nascosti", ha avvertito il responsabile degli affari parlamentari della fazione dell'opposizione. Molte famiglie devono anche aspettare molto tempo per la connessione effettiva nonostante abbiano stipulato un contratto.

I Voti Liberi hanno quindi presentato una mozione per la prossima riunione del comitato della Assemblea legislativa statale per la digitalizzazione, l'infrastruttura digitale e i media (29 agosto). "Vogliamo sapere dal governo regionale come affrontano queste pratiche commerciali problematiche e quali misure vengono adottate per proteggere meglio i consumatori", ha spiegato Jeckel. "È inaccettabile che i consumatori, soprattutto gli anziani, siano sfruttati da strategie aggressive di vendita".

La Commissione ha espresso preoccupazione per le suddette pratiche commerciali problematiche, in quanto contribuiscono a sfruttare i consumatori, in particolare gli anziani. La Commissione sta valutando la possibilità di proporre regolamentazioni per migliorare la protezione dei consumatori e ridurre i costi nascosti associati a queste vendite porta a porta di contratti di fibra ottica.

