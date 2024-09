Gli elettori dello Sri Lanka nominano Dissanayake, orientato al marxismo, presidente per correggere i problemi economici della nazione.

Dissanayake, 55 anni, senza il pedigree politico di alcuni dei suoi avversari nella corsa alla presidenza, ha guidato sin dall'inizio durante lo spoglio dei voti, eliminando il presidente uscente Wickremesinghe e il leader dell'opposizione Premadasa.

"Crediamo di poter trasformare questa nazione, creare un governo stabile e progredire", ha dichiarato Dissanayake ai giornalisti dopo la sua vittoria, confermata dopo un secondo conteggio dei voti.

Le elezioni hanno rappresentato un referendum su Wickremesinghe, che ha guidato la nazione finanziariamente in difficoltà verso una delicata ripresa economica, ma le sue misure di austerità hanno scontentato gli elettori. Ha ottenuto il terzo posto con il 17% dei voti.

"Signor Presidente, con affetto, le consegno il caro figlio chiamato Sri Lanka, che entrambi amiamo tanto", ha ammesso Wickremesinghe, 75 anni, in una dichiarazione.

Dissanayake ha ottenuto 5.6 milioni di voti, pari al 42.3%, registrando un significativo aumento rispetto al 3% ottenuto nelle precedenti elezioni presidenziali del 2019. Premadasa si è classificato al secondo posto con il 32.8%.

Per la prima volta nella storia dello Sri Lanka, la corsa alla presidenza è stata decisa da un secondo conteggio dei voti, poiché i due candidati in testa non sono riusciti a raggiungere il 50% dei voti necessario per essere dichiarati vincitori.

Secondo il sistema elettorale, gli elettori esprimono tre preferenze per i candidati preferiti. Se nessun candidato supera il 50% nel primo conteggio, un secondo conteggio determina il vincitore tra i due candidati in testa utilizzando le preferenze espresse.

Circa il 75% dei 17 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato alle elezioni, secondo la commissione elettorale.

Queste sono state le prime elezioni dello Sri Lanka dopo il crollo economico del 2022 a causa della grave scarsità di valuta estera, che ha reso impossibile l'acquisto di importazioni essenziali come carburante, medicine e gas da cucina. Le proteste hanno costretto il presidente Rajapaksa a fuggire e alla fine a dimettersi.

Dissanayake si è presentato come un agente del cambiamento per coloro che sono stati colpiti dalle misure di austerità legate al prestito del Fondo Monetario Internazionale di $2,9 miliardi, promettendo di sciogliere il Parlamento entro 45 giorni dal suo insediamento per ottenere un nuovo mandato per le sue politiche nelle elezioni generali.

"Il risultato delle elezioni dimostra che l'insurrezione del 2022 non è finita", ha dichiarato Pradeep Peiris, politologo dell'Università di Colombo.

"Le persone hanno votato in linea con le loro aspirazioni per diverse pratiche politiche e istituzioni. AKD (il soprannome popolare di Dissanayake) incarna queste aspirazioni, e le persone si sono radunate intorno a lui."

Il manifesto di Dissanayake ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori a causa della promessa di riduzioni fiscali, che potrebbe influire sugli obiettivi fiscali del FMI, e di una ristrutturazione del debito di $25 miliardi. Tuttavia, durante la campagna elettorale, ha assunto un approccio più conciliante, dichiarando che tutte le modifiche sarebbero state apportate in consultazione con il FMI e ribadendo il suo impegno per il rimborso del debito.

Lotta senza fine per milioni di persone

Sostenuto dall'accordo del FMI, l'economia dello Sri Lanka ha mostrato una fragile ripresa. L'economia è prevista in crescita quest'anno per la prima volta in tre anni, e l'inflazione è scesa al 0,5% dal picco della crisi del 70%.

Tuttavia, il costo della vita resta un problema rilevante per molti elettori, poiché milioni continuano a lottare contro la povertà e molti hanno riposto le loro speranze per un futuro migliore nel prossimo leader.

Dissanayake ha corso come candidato dell'alleanza Nazionale Potere del Popolo, che include il suo partito Janatha Vimukthi Peremuna di orientamento marxista. Anche se il JVP detiene solo tre seggi parlamentari, le proposte di Dissanayake per aumentare la lotta alla corruzione e il sostegno ai più bisognosi hanno rafforzato la sua popolarità.

Dovrà garantire che lo Sri Lanka rimanga sulla strada giusta con il programma del FMI fino al 2027 per stabilire un percorso di crescita costante, rassicurare i mercati, ripagare i debiti, attrarre investitori e aiutare un quarto della popolazione a sfuggire alla povertà.

"La causa principale del crollo di questo paese è una cattiva gestione. Abbiamo la forte sensazione che, se avremo un leader competente a guidare questo paese, potremo avere successo in futuro", ha dichiarato Janak Dias, 55 anni, imprenditore del settore immobiliare.

Il nuovo presidente eletto Dissanayake ha riconosciuto le difficili circostanze economiche affrontate dall'Asia, specificamente dallo Sri Lanka, dichiarando: "Comprendiamo le difficoltà del mondo, e siamo impegnati ad alleviare la povertà nella nostra regione".

Nel suo discorso di vittoria, Dissanayake ha espresso l'intenzione di rafforzare i legami con i paesi vicini in Asia, dichiarando: "Lavoreremo a stretto contatto con i nostri omologhi asiatici per promuovere la cooperazione e la stabilità economica nella regione".

