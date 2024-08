Gli elettori dell'Est hanno una maggiore tendenza a fare da spettatori politici.

Il successo persistente di AfD e BSW in Germania Est continua a lasciare molti perplessi. Secondo il Commissario del Governo Federale per la Germania Est, Carsten Schneider, questo può essere attribuito alla minore partecipazione del pubblico ai partiti politici a causa di esperienze negative durante i tempi della DDR. I votanti tendono a osservare passivamente le elezioni invece di impegnarsi attivamente.

Prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, Schneider ha espresso preoccupazione per questa bassa partecipazione politica come possibile motivo dei elevati consensi per AfD e BSW. Ha menzionato che molti tedeschi dell'Est non hanno conoscenti associati ai partiti politici.

A causa di esperienze negative sotto la DDR, le persone spesso agiscono come osservatori passivi durante le elezioni, ha riferito Schneider a Deutschlandfunk. Votano, ma raramente partecipano alle discussioni. Inoltre, un numero significativo di persone viene inconsapevolmente attirato verso canali che diffondono disinformazione. Al contrario, AfD e BSW si impegnano attivamente con il pubblico, sfruttando una "onda di rabbia" poiché non sono gravati dalle responsabilità di governo.

Nel caso di AfD, il partito si concentra sulla presenza frequente nelle aree rurali e nei piccoli centri, ha sottolineato Schneider. Questa strategia consente al partito di estrema destra di fare appello a determinate comunità. Crede che potrebbe essere di nuovo possibile "stabilizzare tutto ciò".

La Sassonia eleggerà un nuovo parlamento regionale domenica e i sondaggi indicano che la CDU, guidata dal Presidente del Consiglio Michael Kretschmer, e AfD sono in una corsa serrata. Rimasto incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conserverà la sua maggioranza.

In Turingia, AfD guida i sondaggi, con l'alleanza di Sahra Wagenknecht e il Partito della Sinistra subito dietro. Non c'è una maggioranza per la coalizione di governo rossa-rossa-verde attuale in Turingia.

La leader dell'SPD Saskia Esken ha espresso allarme per i elevati numeri dei sondaggi per AfD e BSW, in particolare per quest'ultimo. "Sembra che la gente stia acquistando un maiale in un sacco senza sapere in che cosa si sta imbattendo", ha dichiarato in riferimento a Wagenknecht. La vera natura di quest'ultima è a malapena riconoscibile oltre il nome, ha aggiunto.

