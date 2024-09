Gli elettori decidono l'incorporazione di MSC nelle operazioni portuali di HHLA.

Con una maggioranza di due terzi, SPD e Verdi a Hamburg permettono a MSC, la più grande compagnia di navigazione al mondo, di entrare in HHLA come operatore portuale. L'obiettivo è la stabilità nella gestione del carico. I sindacati del lavoro condannano fortemente l'accordo, definendolo un "enorme errore".

Il Parlamento di Amburgo ha approvato il controverso partenariato tra la più grande compagnia di navigazione del mondo, MSC, e la corporation di logistica portuale locale, HHLA. La coalizione SPD e Verdi ha superato l'intensa opposizione nel voto finale di approvazione, con 72 sostenitori contro 33 oppositori. Questo riflette la maggioranza dei due terzi della coalizione nel parlamento.

Inizialmente, la decisione era stata programmata per la sessione pre-estiva, ma è stata ritardata dagli oppositori. Tuttavia, prima dell'attuazione, la Commissione Europea deve ancora approvare l'accordo.

Il governo socialdemocratico e verde di Amburgo intende attirare MSC per potenziare la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e la gestione dei contenitori, acquisendo una quota del 50,1% e lasciando a MSC il restante 49,9%. In precedenza, la città possedeva circa il 70%, con il resto distribuito tra vari stakeholder.

In cambio, MSC propone di aumentare il volume di carico nei terminali HHLA a un milione di TEUs (unità equivalenti a venti piedi) all'anno entro il 2031 - quasi raddoppiando le attuali cifre. Inoltre, MSC prevede di stabilire una nuova sede tedesca ad Amburgo e di investire 450 milioni di euro nel capitale azionario di HHLA con l'aiuto della città.

Tuttavia, il sindacato Verdi e il personale del porto si oppongono fermamente all'accordo, spesso protestando per le strade. Secondo Verdi, i posti di lavoro in HHLA e in altre attività portuali collegate, dalla gestione generale del porto alle operazioni di fissaggio, potrebbero essere a rischio. Inoltre, MSC acquisirebbe effettivamente ampi poteri di veto attraverso l'accordo. Inoltre, gli esperti avevano messo in guardia dall'accordo nelle sedute degli esperti, bollandolo un "enorme errore".

