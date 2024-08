Gli elettori che si sono incontrati per la prima volta per discutere di politica e democrazia hanno detto questo.

Come evento "America in One Room: Il voto dei giovani" dal 19 al 22 luglio, un gruppo di organizzazioni civiche ha riunito più di 400 17 e 18enni che voteranno per la prima volta alle elezioni presidenziali. Il Generation Lab - uno degli organizzatori dell'evento - ha selezionato questi votanti dalle scuole superiori di tutto il paese, trovando teenager di diversi backgrounds, regioni e orientamenti politici per rappresentare le demografie del nuovo blocco elettorale americano. I partecipanti hanno compilato i questionari prima e dopo le discussioni, tracciando come il loro punto di vista politico è cambiato dopo aver interagito con futuri votanti con credenze diverse.

All'inizio dell'evento, quasi 7 su 10 partecipanti (69%) hanno detto di essere insoddisfatti del modo in cui la democrazia funzionava negli Stati Uniti. Solo circa un terzo (31%) ha detto che "gli ufficiali pubblici si preoccupano molto di ciò che pensano persone come me".

Altri sondaggi hanno mostrato una simile sensazione di impotenza nel sistema politico tra i giovani - un sondaggio del 2023 della Pew ha trovato che solo il 14% degli americani tra i 18 e i 29 anni pensava che il voto di persone come loro potesse influenzare molto il futuro del paese, con un altro 38% che pensava che potesse influenzarlo un po'.

Ma dopo aver discusso di questioni politiche con i loro coetanei, i votanti alle prime elezioni presidenziali hanno lasciato l'evento di DC sentendosi più speranzosi riguardo al futuro del paese e alla loro capacità di creare un cambiamento. Nel questionario post-evento, il 58% dei partecipanti ha detto di essere soddisfatto del modo in cui la democrazia funzionava negli Stati Uniti - e più della metà (51%) ha detto che gli ufficiali pubblici si preoccupavano di ciò che pensavano. Hanno anche dimostrato più rispetto, attraverso le linee di partito, per coloro con cui avevano opinioni molto diverse.

I giovani votanti hanno concluso il weekend in un ampio accordo sul rendere il voto più accessibile e aumentare l'accesso alle cure mentali, all'aborto e alla salute. Dopo le discussioni, hanno anche moderato il loro sostegno a alcune politiche economiche progressiste, come un aumento generale del salario minimo e il college pubblico gratuito.

CNN ha parlato con tre dei votanti alle prime elezioni presidenziali all'evento, una collaborazione tra la Close Up Foundation, il Deliberative Democracy Lab della Stanford University, il Generation Lab, Helena e il Neely Center della University of Southern California.

Ysabella Olsen

Età: 18

Stato di residenza: Missouri

Affiliazione partitica: Democratico

Olsen ha detto di credere che votare alle elezioni nazionali sia importante, anche se è una democratica in uno stato a tendenza rossa: "Il mio stato voterà sempre rosso in questo momento, ma penso che se smettessimo di votare, sarebbe problematico".

L'impatto del voto alle elezioni locali non è sfuggito a Olsen.

"Penso che a livello locale, il mio voto conta davvero", ha detto. "Nella prima elezione in cui ho votato, la tassa del parco è passata per 52 voti. E penso che sia molto importante. Mostra che il mio voto conta. E anche se non è... come una grande tassa, se non fosse passata, non saremmo riusciti a abbellire il nostro parco, mantenere la riva del fiume sicura, costruire un memoriale per i veterani".

Andando avanti, Olsen ha detto di sperare che il Partito Democratico si concentri su politiche future, come combattere il cambiamento climatico e avanzare l'uguaglianza razziale. Ha citato il governatore democratico del Michigan, Gretchen Whitmer, come politico che capisce l'importanza di priorizzare "le politiche del futuro che i giovani vogliono".

Mentre va al primo anno del college in un altro stato, Olsen pianifica di votare per corrispondenza in Missouri a novembre.

Andrew Langmuir

Età: 18

Stato di residenza: New Jersey

Affiliazione politica: Democratico

Mentre è un democratico, Langmuir ha detto di non essere "un fan del sistema dei due partiti" e vorrebbe che i votanti avessero più scelte oltre ai due partiti principali.

Venendo da una città che "vota blu", Langmuir sentiva che il suo voto non contava a livello statale e nazionale.

"Nel New Jersey, i miei voti elettorali non contano, e come, il mio voto popolare non conta, e il mio voto alle primarie non conta", ha detto.

Ma non è una ragione per astenersi dal voto, ha avvertito Langmuir: "Se le persone continuano a dire 'Il mio voto non conta', e poi smettono di votare, c'è il potenziale che non rimanga sempre così".

A novembre, voterà per Kamala Harris e incoraggia altri giovani americani a presentarsi e votare.

Elijah Butcher

Età: 18

Stato di residenza: South Carolina

Affiliazione politica: indipendente, con vedute libertarie

Durante il weekend di luglio, Butcher ha detto di apprezzare aver sentito da persone della sua età con prospettive diverse dalla sua - i partecipanti erano il 42% democratici, il 28% repubblicani e il 20% indipendenti.

"Penso di essere stato in minoranza come persona più orientata a destra nel mio gruppo di discussione, ma questo mi ha dato l'opportunità di sentire molte delle prospettive dall'altra parte, mentre condividevo anche un po' delle mie", ha detto Butcher. "E c'è stata più opportunità di ascoltare i 'perché' dietro i loro argomenti, che è stato molto utile per me e mi ha dato speranza che ci possa essere una conversazione produttiva che attraversa la linea di partito".

Butcher ha anche espresso la sua insoddisfazione per il sistema dei due partiti e ha incoraggiato gli altri con vedute simili a votare per i candidati di terze parti a novembre.

"Può sembrare un po' ingenuo, ma penso che il mio voto conti, anche se voto per un candidato di terze parti e un candidato di terze parti... non ottiene quasi voti e perde di molto", ha detto. "Questo è ancora un voto che non va ai due partiti principali e ancora un voto verso una causa in cui credo di più dei due partiti principali, e ne sono orgoglioso".

Malgrado avessero espresso insoddisfazione per il sistema politico attuale prima dell'evento, molti nuovi votanti hanno lasciato la discussione sentendosi più speranzosi riguardo alla democrazia e alla loro capacità di fare la differenza. Questo cambiamento di prospettiva è stato riflesso nei risultati del post-sondaggio, con un significativo aumento di coloro che credevano che gli ufficiali pubblici si curassero dei loro pensieri.

La diversità delle opinioni politiche tra i partecipanti è stata fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione tra i partiti. Elijah Butcher, un elettore indipendente, ha apprezzato l'opportunità di interagire con individui che avevano opinioni diverse e ha trovato che fosse benefico per il dialogo costruttivo.

Leggi anche: