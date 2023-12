Gli effetti dell'aspartame sulla salute sono oggetto di un nuovo esame da parte degli esperti dell'OMS

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha analizzato questo mese i potenziali effetti cancerogeni del dolcificante. Un comitato separato dell'OMS e delle Nazioni Unite, il Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari, sta ora aggiornando la sua valutazione dei rischi, compresa quella che considera una dose giornaliera accettabile. I risultati non sono stati resi pubblici, ma saranno resi noti insieme il 14 luglio.

L'aspartame è un dolcificante comunemente usato in bevande come Coca Cola Zero Zuccheri, Coca Cola Light, Sprite Zero, Pepsi Zero Zuccheri e Mountain Dew Zero Zuccheri. Si trova anche in gomme da masticare, pastiglie per la tosse e persino in alcuni dentifrici, tra gli altri prodotti. Il dolcificante è stato esaminato più volte dalla Food and Drug Administration statunitense, che afferma che l'aspartame è sicuro per la popolazione.

La FDA ha aggiornato il suo sito web sull'aspartame e altri dolcificanti prima dell'analisi dell'OMS; afferma di monitorare le ultime novità scientifiche e i livelli di esposizione dei consumatori ai dolcificanti e definisce l'aspartame "uno degli additivi alimentari più studiati nell'alimentazione umana".

Entrambi i comitati dell'OMS sono composti da esperti sanitari indipendenti provenienti da tutto il mondo. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha esaminato le ricerche esistenti per valutare la pericolosità dell'aspartame, mentre il rapporto del Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari fornirà raccomandazioni sulla quantità di aspartame che una persona può consumare in sicurezza.

Secondo Qi Sun, professore associato di nutrizione ed epidemiologia presso la T.H. Chan School of Public Health di Harvard, la gamma di agenti cancerogeni del comitato di ricerca sul cancro è ampia. Per esempio, considera i dispositivi mobili "possibili cancerogeni", una classificazione che indica che un prodotto ha collegamenti "limitati" con il cancro nell'uomo.

Secondo Sun, però, i consumatori non devono necessariamente preoccuparsi. Se l'aspartame può essere considerato un agente cancerogeno "dipende dal tipo di prove che abbiamo", ha detto.

"Ritengo che le prove siano piuttosto scarse per affermare che 'l'aspartame è cancerogeno' o per suggerire che l'aspartame non è così cancerogeno", ha detto.

"James Farrell, oncologo gastrointestinale presso la Yale School of Medicine, ha parlato della sicurezza dell'aspartame. "E le persone che hanno sollevato questo problema hanno una ragione oggettiva per farlo. Hanno esaminato la questione da una prospettiva medica e scientifica... quindi penso che sarebbe sciocco ignorarla".

I funzionari sanitari statunitensi hanno sollevato dubbi sul fatto che l'OMS abbia effettuato due revisioni separate molto prima delle riunioni di questo mese.

In una lettera del mese di agosto, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha affermato che le revisioni simultanee dell'OMS sull'aspartame potrebbero potenzialmente portare a determinazioni contrastanti che "minerebbero seriamente" la fiducia nel processo scientifico e "infiammerebbero l'attuale clima di scetticismo pubblico sulla validità della scienza e del processo scientifico".

Nella sua lettera, l'HHS ha sostenuto che il Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari dovrebbe essere l'unico esaminatore del rischio di cancro dell'aspartame negli alimenti.

In risposta, l'OMS ha affermato che le revisioni dei gruppi saranno complementari. Il comitato per la ricerca sul cancro, che non ha analizzato in precedenza l'aspartame, ne valuterà il potenziale rischio di cancro. Il comitato per gli additivi alimentari aggiornerà la sua valutazione del rischio, compresa quella che considera la dose giornaliera accettabile di aspartame. Secondo l'OMS, le conclusioni del primo gruppo "rappresentano solo una parte" della valutazione del secondo.

Entrambe le lettere sono state pubblicate online dalla FDA.

I comitati dell'OMS sono organismi internazionali, ma la FDA deciderà autonomamente le linee guida sull'aspartame. Dopo la pubblicazione dei rapporti a luglio, l'agenzia probabilmente prenderà in considerazione le prove, ha detto Sun, ma non ha "alcun obbligo" di modificare le sue attuali norme.

L'American Beverage Association - un gruppo che rappresenta produttori di bevande come Coca-Cola e PepsiCo - ha dichiarato giovedì in un comunicato che la sicurezza è una priorità.

"Il fatto che le agenzie per la sicurezza alimentare di tutto il mondo, compresa la FDA, continuino a ritenere l'aspartame sicuro ci rende fiduciosi nella sicurezza dei nostri prodotti", ha dichiarato.

Il mese scorso, l'OMS ha dichiarato che le persone non dovrebbero utilizzare i sostituti dello zucchero per perdere peso, affermando che potrebbero avere un impatto a breve termine ma non portare a una riduzione duratura dell'obesità.

"Come in tutte le cose della vita, bisogna iniziare con moderazione", ha detto Farrell. "Se vengono rilasciati dati che suggeriscono o mettono in dubbio la sicurezza dell'aspartame... se si è in grado di limitarne l'assunzione, perché non sarebbe ragionevole pensarci?".

Dal punto di vista di Sun, i dolcificanti artificiali come l'aspartame possono essere temporaneamente una buona scelta per chi cerca di ridurre l'assunzione di zucchero. A lungo termine, però, esistono opzioni migliori per il consumo di bevande, come l'acqua, il tè non zuccherato o il latte a ridotto contenuto di grassi, i cui benefici per la salute sono supportati da numerose ricerche.

"Penso che i consumatori potrebbero facilmente passare a queste bevande domestiche per migliorare la loro salute piuttosto che preoccuparsi del consumo di bevande dolcificate artificialmente e del cancro", ha detto Sun. "Non abbiamo prove in tal senso".

