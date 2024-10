Gli effetti catastrofici dell'uragano Helene potrebbero portare a una pausa nella produzione di chip semiconduttori.

Nidificate tra le montagne Blue Ridge, appena fuori dal tranquillo paese di Spruce Pine con meno di 2.200 residenti, ci sono due miniere che producono il quarzo più puro del mondo. Questo quarzo, formato circa 380 milioni di anni fa, è un componente vitale nella catena di produzione globale per i chip dei semiconduttori, che alimentano una miriade di dispositivi come smartphone, automobili, attrezzature mediche e pannelli solari.

Tuttavia, a causa della recente furia di Uragano Helene negli Stati Uniti sudorientali, le operazioni in queste miniere sono state interrotte. La tempesta ha provocato allagamenti e frane storici, interruzioni delle strade, delle linee elettriche e dei servizi, mettendo a rischio milioni di residenti.

Sibelco e The Quartz Corp, le società responsabili della gestione delle miniere, hanno temporaneamente interrotto le operazioni il 26 settembre per prepararsi alla tempesta in arrivo. Tuttavia, non è chiaro in che misura le miniere sono state danneggiate e quanto tempo ci vorrà per ripristinarne il funzionamento.

Le strutture, insieme al resto del paese, sono state colpite duramente dalle interruzioni dell'infrastruttura, comprese le aree allagate, le interruzioni di corrente, le strade chiuse e le scarse reti di comunicazione. Aggiungendo al problema la difficoltà nel contattare i dipendenti locali, le cui case e residenze sono state colpite dalla calamità.

Secondo gli esperti della catena di fornitura, le miniere potrebbero richiedere diverse settimane per tornare operative, il che potrebbe portare a scarsità e aumenti dei prezzi dei semiconduttori. Ciò potrebbe essere particolarmente dannoso per l'industria tech, poiché i giganti di Silicon Valley stanno attualmente investendo miliardi di dollari in chip per alimentare i loro sistemi di intelligenza artificiale.

Se si scegliesse un complesso minerario che ha un impatto significativo sulla produzione di semiconduttori e sull'industria dei pannelli solari, sarebbe probabilmente quello di Spruce Pine gestito da Sibelco e The Quartz Corp, secondo Seaver Wang, co-direttore del programma clima e energia dell'Istituto di rottura.

Spencer Bost, direttore esecutivo di Downtown Spruce Pine, ha dichiarato martedì che i danni nel paese sono catastrofici.

"Attualmente non siamo a conoscenza dell'entità dei danni alle società minerarie. Tuttavia, abbiamo assistito a una devastazione tale a Spruce Pine che è dubbio quando i nostri dipendenti potranno riprendere il lavoro. Molte persone sono ferite, le case sono danneggiate o distrutte e alcune strade non sono più accessibili", ha dichiarato Bost.

Sibelco, un importante datore di lavoro belga nella contea, ha confermato la sicurezza dei suoi dipendenti e sta lavorando diligentemente per contattare quelli ancora irraggiungibili a causa delle interruzioni di corrente e dei problemi di comunicazione in corso. Hanno anche collaborato con le agenzie governative e le operazioni di soccorso per mitigare l'impatto della catastrofe e tornare alle operazioni normali il prima possibile.

The Quartz Corp, la miniera vicina di Sibelco, di proprietà congiunta da una società mineraria francese e norvegese, ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze dell'uragano e ha dichiarato di non sapere quando le operazioni potrebbero riprendere. Il loro obiettivo è garantire la sicurezza dei loro dipendenti e delle loro famiglie mentre cercano di contattare il personale irraggiungibile.

Un elemento insostituibile per un'industria all'avanguardia

Il quarzo è insostituibile nel processo di produzione dei semiconduttori. La sua purezza gioca anche un ruolo fondamentale per evitare di danneggiare i chip.

"Stai producendo chip estremamente complessi che presentano, in alcuni casi, 100 miliardi di transistor, 100 miliardi di minuscoli macchinari, su un singolo chip non più grande della tua unghia del pollice. La presenza di un solo atomo fuori posto può causare un difetto che rovina l'intero chip", ha spiegato Gregory Allen, direttore del Centro Wadhwani per l'IA e le tecnologie avanzate del Centro per gli studi strategici e internazionali.

Mentre il quarzo è abbondante in tutto il mondo, il quarzo ad alta purezza estratto a Spruce Pine rappresenta circa l'80% - 90% del mercato globale. Anche se alcuni produttori di semiconduttori potrebbero avere abbastanza quarzo ad alta purezza a disposizione per sostenere la produzione, un arresto più lungo delle miniere potrebbe portare a prolungate scarsità di semiconduttori.

In tali casi, sarebbe possibile purificare il quarzo normale come sostituto, ma la capacità globale di realizzare questo compito in quantità adeguate è limitata.

"I prevedo un arresto e una discontinuità nella catena di fornitura per i principali produttori di chip mentre aspettano che queste miniere riaprano", ha detto David Bader, professore e direttore dell'Istituto per la scienza dei dati del New Jersey Institute of Technology.

Oltre a ripristinare le miniere, sarebbe anche necessario ripristinare l'infrastruttura locale, come le strade, per trasportare il quarzo ai clienti. Una grave carenza di chip probabilmente causerebbe numerous industrie a fermarsi. Ad esempio, durante la carenza globale di chip del 2021 causata dalla pandemia di Covid-19, i produttori di automobili sono rimasti con quasi veicoli completati ma non potevano spedirli a causa della mancanza di chip per alimentare le funzionalità cruciali, causando un forte aumento dei prezzi delle auto.

"L'economia americana, in misura maggiore o minore, dipende dall'industria dei semiconduttori come input vitale", ha detto Allen del CSIS. Secondo Wang, nonostante la devastazione a Spruce Pine, c'è ancora motivo di ottimismo.

"Questa miniera ha un'importanza nazionale significativa e scommetto che i federali sono pronti a fare casino e scalare montagne per farla funzionare al più presto possibile. Non è un segreto che questa struttura mineraria ha un valore sostanziale per il nostro paese". - dichiarazione di Wang.

L'industria tech, in particolare i giganti di Silicon Valley che investono in sistemi di intelligenza artificiale, potrebbe affrontare scarsità e aumenti dei prezzi dei semiconduttori a causa della possibile chiusura prolungata delle miniere di Spruce Pine. Queste miniere forniscono una quantità significativa di quarzo ad alta purezza, un elemento insostituibile nel processo di produzione dei semiconduttori, con oltre l'80% - 90% del mercato globale che dipende da esso.

