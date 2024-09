- Gli educatori professionali riferiscono un aumento del numero di studenti che abbandonano la scuola prima dell'orario di scuola.

Istruitori di formazione professionale nel sud-ovest stanno assistendo a un aumento di studenti che non partecipano alle attività in classe. Michaela Keinath, vicedirettore dell'Associazione degli Insegnanti di Scuole Professionali (BLV), ha riferito da Stoccarda: "Stiamo ricevendo segnalazioni da ogni parte di studenti che lasciano la scuola. Molti studenti che sono legalmente obbligati a frequentare la scuola professionale dopo aver completato o lasciato l'istruzione generale non si presentano nemmeno alle scuole professionali". Durante l'anno scolastico, un numero sempre maggiore di studenti è misteriosamente scomparso e ha evitato le lezioni.

Keinath ha sottolineato che questo problema si è aggravato notevolmente negli ultimi uno o due anni. Nelle scuole professionali, circa il 10% degli studenti è assente, mentre in altri settori di istruzione professionale, questo numero può raggiungere il 20%, secondo Keinath. La BLV non ha condiviso dati specifici.

BLV: Impatto della pandemia di Corona

Keinath ha identificato l'impatto della pandemia di Corona come uno dei fattori che contribuiscono all'assenza degli studenti. Molti giovani rimangono a casa a causa della pressione mentale. "Non sono più in grado di gestire i loro problemi. È più semplice starsene a letto a casa", ha notato.

I presidi delle scuole hanno quindi il compito difficile di rintracciare questi studenti assenti, ha fatto notare Keinath. "Non è loro responsabilità. Gli insegnanti non dovrebbero essere incaricati di trovare gli studenti assenti", ha criticato, sottolineando la necessità di un maggior supporto amministrativo.

Stefan Fulst-Blei, esperto di istruzione SPD, ha suggerito di potenziare il supporto per le scuole professionali attraverso il lavoro sociale scolastico. "Solo allora potremo contrastare efficacemente la tendenza in aumento delle assenze scolastiche", ha detto, definendolo un "disastro lento" che spesso viene trascurato nelle discussioni più ampie.

