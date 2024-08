- Gli educatori di Berlino saranno addestrati per diventare esperti nell'utilizzo dell'IA.

La senatrice dell'Istruzione di Berlino, Katharina Günther-Wünsch del partito CDU, sta preparando gli insegnanti per affrontare l'intelligenza artificiale (IA) in classe. Ha dichiarato che un ampio programma di istruzione partirà con il prossimo anno scolastico. Questo programma mira a rispondere a domande come l'integrazione della tecnologia IA nell'insegnamento e la giusta reazione se gli insegnanti notano gli studenti che utilizzano l'IA. Günther-Wünsch ha sottolineato che valutare e assegnare voti in futuro è una delle principali preoccupazioni.

La formazione approfondirà i fondamenti dell'IA e i suoi effetti sociali. Gli insegnanti e il personale educativo impareranno a utilizzare l'IA per aiutare gli studenti individuali.

Inoltre, Günther-Wünsch intende migliorare la connessione a Internet nelle scuole. Il suo obiettivo è quello di collegare tutte le 800 scuole pubbliche a una rete ad alta prestazione entro la fine del mandato legislativo nel 2026.

Le scuole di Berlino si stanno preparando per l'anno nuovo con un notevole aumento delle iscrizioni. I dati preliminari dell'amministrazione dell'istruzione suggeriscono che circa 404.000 studenti frequenteranno le scuole regolari dopo le vacanze estive, superando per la prima volta in 25 anni la soglia di 400.000 studenti nelle scuole pubbliche e private di Berlino.

