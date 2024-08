- Gli educatori affiliati ai sindacati continuano ad avere preoccupazioni riguardo agli istituti educativi e ai loro ambienti.

La situazione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole all'interno del Mecklenburg-Vorpommern continua a causare preoccupazione per l'Unione Educazione e Scienza (GEW). Hanno fatto appello al governo della coalizione, guidato dalle fazioni rosse-rosse, per mostrare maggiore impegno nel rispettare gli impegni previsti dall'accordo, come dichiarato in una nota stampa.

Ulrike von Malottki, vicepresidentessa della GEW nel Mecklenburg-Vorpommern, ha espresso preoccupazione per il tasso di malattie tra gli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Ciò ha un impatto diretto sullo stato dei bambini e dei genitori nelle scuole dell'infanzia. "Orari di apertura limitati, segmentazione dei gruppi, ridotta interazione, meno assistenza - le conseguenze pedagogiche possono essere disastrose", ha avvertito il leader dello stato.

L'educatrice di sinistra Jeannine Röslersaid: "Il Mecklenburg-Vorpommern è uno dei pochi stati ad aver introdotto la politica delle visite gratuite alle scuole dell'infanzia senza riserve. Si tratta di un importante traguardo che alleggerisce notevolmente le famiglie e improves educational equality."

Il presidente della GEW Nico Leschinski ha criticato il fatto che numerosi rifugiati continuano a ricevere l'istruzione nelle cosiddette classi preparatorie nelle scuole. Essi affrontano svantaggi significativi. "Sono esposti a un curriculum minimo, la maggior parte dei loro insegnanti non ha qualifiche formali, e la loro transizione all'istruzione combinata regolare dipende non solo dalla loro competenza linguistica tedesca acquisita, ma anche dalle risorse spaziali e materiali disponibili in ogni scuola specifica", ha detto.

Il mercato del lavoro degli insegnanti rimane aggressivo, secondo ulteriori informazioni. Leschinski ha sottolineato che c'erano ancora 377 posti vacanti la scorsa settimana. Inoltre, ci sono 65 posizioni di direzione vuote. Il nuovo anno scolastico nel Mecklenburg-Vorpommern inizia la prossima settimana.

L'Unione Educazione e Scienza (GEW) è preoccupata per le situazioni nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia all'interno del Mecklenburg-Vorpommern, chiedendo al governo della coalizione di mostrare maggiore impegno. Con il nuovo anno scolastico che si avvicina nel Mecklenburg-Vorpommern, i posti vacanti degli insegnanti e le posizioni di direzione rimangono un problema significativo nelle scuole.

Leggi anche: