- Gli educatori accusati di abusi sessuali su minori

Un uomo è stato accusato dall'ufficio del procuratore di Baden-Baden di gravi abusi sessuali su minori dopo aver presumibilmente aggredito due bambini. Il sospetto, allora 19enne, avrebbe registrato video e foto degli incidenti, avvenuti nel suo appartamento nel 2015. Una delle vittime non identificate è creduta essere non più di 10 anni, l'altra tra i 10 e i 12. La Corte d'Appello di Baden-Baden deve ora decidere se consentire l'imputazione e fissare una data per il processo.

In una dichiarazione precedente, la polizia e l'ufficio del procuratore hanno affermato che i crimini non erano legati all'attività professionale dell'uomo. All'inizio non era chiaro se stesse già lavorando come assistente di cura nel 2015 e dove vivesse in quel momento. La polizia di Berlino lo ha arrestato a marzo e ora si trova in custodia.

Inoltre, l'ufficio del procuratore accusa l'uomo ora 28enne di aver distribuito file di immagini pornografiche infantili tramite un servizio di messaggistica istantanea a utenti sconosciuti. Gli investigatori hanno trovato un totale di 4.150 file di immagini e 2.864 file video con contenuti pornografici infantili, nonché 12.333 file di immagini e 11.625 file video con contenuti pornografici giovanili sui supporti di archiviazione sequestrati.

I resoconti precedenti hanno riferito che la polizia ha inizialmente indagato l'uomo per possesso e distribuzione di materiale pornografico infantile, durante il quale c'era un forte sospetto di gravi abusi sessuali su minori.

