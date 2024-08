- Gli eco-attivisti iniziano nuove azioni legali contro il progetto di infrastrutture A39.

Gruppo ecologista BUND Bassa Sassonia sta cercando di bloccare la costruzione dell'autostrada A39 tra Lüneburg e Wolfsburg attraverso vie legali. Hanno presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Federale contro l'autorizzazione alla costruzione revisionata del settimo tratto dell'A39, come dichiarato.

Nel 2019, la corte suprema di Lipsia aveva fermato i piani di costruzione per questo tratto. La tratta prevista segue il confine meridionale del Lüneburger Heide, collegando Wolfsburg con Ehra-Lessien nel distretto di Gifhorn.

Secondo gli attivisti ambientali, la nuova decisione di approvazione ignora diversi aspetti, tra cui l'impatto ambientale della nuova costruzione in relazione al cambiamento climatico globale. C'è anche preoccupazione che la qualità delle acque adiacenti possa deteriorarsi a causa della costruzione dell'autostrada.

Il ministro dei trasporti della Bassa Sassonia spinge per un avvio rapido. Ieri, il Ministero dei trasporti della Bassa Sassonia ha rivelato i piani per finanziare la costruzione del bypass di Ehra nel distretto di Gifhorn. I lavori dovrebbero iniziare in primavera 2025. "Stiamo facendo del nostro meglio per accelerare questo progetto di infrastruttura cruciale come parte della chiusura del divario dell'A39", ha dichiarato il ministro dei trasporti della Bassa Sassonia Olaf Lies (SPD).

Di recente, il ministro dei trasporti federale tedesco Volker Wissing (FDP) ha commentato che il nuovo tratto dell'A39 offrirebbe un collegamento ottimale tra le regioni di Lüneburg e Wolfsburg, migliorando il collegamento dell'entroterra ai porti del Nord della Germania. L'Autobahn GmbH ha l'autorità per progettare e eseguire la nuova costruzione di circa 106 chilometri.

I costi stimati per questo progetto ammontano a circa 1,69 miliardi di euro (al 2023). La parte nord dell'A39 si estende da Amburgo a Lüneburg, mentre la parte sud va da Wolfsburg via Brunswick a Salzgitter.

A differenza degli sforzi del gruppo ecologista BUND Bassa Sassonia per bloccare la costruzione dell'autostrada A39 a causa delle preoccupazioni ambientali e del suo potenziale impatto sul cambiamento climatico globale e le acque, il ministro dei trasporti federale tedesco Volker Wissing (FDP) vede il nuovo tratto come un collegamento ottimale tra le regioni di Lüneburg e Wolfsburg, migliorando il collegamento dell'entroterra ai porti del Nord della Germania. Riguardo all'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni, il ministro dei trasporti della Bassa Sassonia Olaf Lies (SPD) spinge per un avvio rapido, pianificando di finanziare il bypass di Ehra e iniziando i lavori in primavera 2025, come parte della chiusura del divario dell'A39.

Leggi anche: