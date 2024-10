Gli eccessi della UEFA e della FIFA stanno causando caos e angoscia per Nagelsmann

Calcio sta incassando guadagni mastodontici. Viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità. FIFA e UEFA ne traggono beneficio, ampliando e rendendo sempre più rilevanti le loro competizioni. Più, più, sempre di più è lo slogan. Tuttavia, questa non è la situazione ideale. I giocatori hanno espresso le loro preoccupazioni da mesi e le loro previsioni si stanno avverando. Il carico ha superato il limite accettabile. Tra i critici più vocal, c'è stato Rodri del Manchester City, che ha subito un infortunio al legamento crociato e potrebbe saltare la stagione. La lista degli infortuni a lungo termine continua.

Questo weekend, le grida di dolore di Dani Carvajal hanno risuonato nel Real Madrid. Il terzino destro ha subito un infortunio al legamento crociato e sarà fuori per un lungo periodo. Secondo l'allenatore Carlo Ancelotti, i giocatori sono "delusi e ansiosi perché questo fenomeno frequente è dovuto all'agenda fitta". È raro che passi un weekend senza qualche brutta notizia. E attualmente, l'allenatore della nazionale è particolarmente colpito da questo. Julian Nagelsmann sarà senza il portiere Marc-André ter Stegen, il centrocampista Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Robin Koch per le prossime partite internazionali. L'infortunio di ter Stegen è grave, mentre gli altri dovrebbero recuperare presto.

All'interno del circolo dei giocatori, si è formato un fronte unito contro la follia dell'agenda fitta. "Sarei bugiardo se dicessi che mi piace allenarmi più delle partite", ha dichiarato Jonathan Tah, il nazionale di Leverkusen, a nome di molti altri. Tuttavia, "a un certo punto, deve essere rivalutato. Dobbiamo capire come mantenere le prestazioni con così tanti giochi". È un argomento che non può essere ignorato. Più giochi ci sono, più infortuni ci saranno. Rodri aveva stimato, prima del suo infortunio al legamento crociato, che con il nuovo formato della Champions League e la Coppa del Mondo per club, avrebbe giocato circa 70-80 partite. "40-50 partite" le considerava il massimo, sostenendo che oltre a quel limite, le prestazioni calano o aumenta la suscettibilità agli infortuni.

Al contrario, l'istituto svizzero CIES ha pubblicato uno studio che indica che non ci sono prove sostanziali che suggeriscano un aumento del carico di lavoro sui giocatori. Secondo lo studio, per i 50 migliori giocatori in base al tempo di gioco totale ogni stagione, "la tendenza negli ultimi tre anni rispetto a qualsiasi ciclo di tre anni dal 1999/2000 mostra un'ulteriore diminuzione". Tuttavia, l'aumento del numero di partite coincide con l'aumento degli infortuni. Francia è attualmente senza Dayot Upamecano e l'Inghilterra è preoccupata per Harry Kane. Il Bayern Monaco sta affrontando le sfide.

Il caso di Koch evidenzia il dilemma

L'allenatore della nazionale deve improvvisare, chiamando giocatori come Janis Blaswich, Jamie Leweling, Jonathan Burkhardt e Kevin Schade, che non erano inizialmente sulla sua lista. Nel corso di due anni, l'allenatore intende guidare la nazionale tedesca al Campionato del Mondo negli Stati Uniti, Messico e Canada, utilizzando tutte le partite per costruire nuove gerarchie e fiducia. Tuttavia, sta già operando in modalità di emergenza durante la seconda fase delle partite internazionali dopo l'UEM. Sta improvvisando. Questa situazione non dovrebbe verificarsi nella nazionale; dovrebbe essere un fatto del passato.

Non ogni infortunio attuale può essere attribuito a un sovraccarico di giocatori. Ma molti possono esserlo, poiché il corpo e la mente raramente hanno il tempo di recuperare. L'agenda ha raggiunto dimensioni assurde e sta diventando sempre più caotica. Leghe Europa ingrossate, Coppe del Mondo per club, Mondiali di grandi dimensioni e Nations League stanno prosciugando i giocatori chiave, costringendoli a continuare a giocare. Come il caso di Robin Koch dimostra. "È stato concordato nella riunione medica che Robin non sarebbe stato in grado di giocare tre partite questa settimana. Ma ha insistito per giocare contro il Bayern dopo le sue apparizioni contro Kiel e Besiktas", ha spiegato l'allenatore del Frankfurt Dino Toppmoeller dopo la partita di domenica.

Dove ci sta portando? Un aumento del numero di giocatori infortunati non è la soluzione. Piccole squadre come il 1. FC Heidenheim non sono in grado di mantenere squadroni abbastanza grandi per evitare perdite di qualità in tutte le competizioni. Anche per squadre come il Bayern Monaco, potrebbe diventare insostenibile. A differenza di altri poteri internazionali che si basano su fondi apparentemente illimitati da oligarchi, sceicchi o fondi statali, potrebbe non essere in grado di continuare a questo ritmo. Nella Euroleague, l'agenda fitta ha costretto alcune squadre a schierare due squad

