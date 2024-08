Gli avvocati rilasciano le dichiarazioni finali nella causa civile contro i genitori del tiratore della scuola di Santa Fe.

Famigliari e persone vicine alle vittime del tragico episodio della Santa Fe High School del maggio 2018 stanno cercando vendetta contro Antonios Pagourtzis e Rose Marie Kosmetatos. Le accuse includono la loro incapacità di affrontare lo stato mentale deteriorante del figlio prima della tragedia, oltre a un'adeguata custodia delle armi da fuoco. I testimoni hanno dichiarato di non aver avuto alcun segno premonitore e di aver sempre chiuso a chiave le loro armi.

Una giuria a Galveston, Texas, deciderà ultimately se i genitori sono responsabili di eventuali negligenze associate alle azioni del figlio.

Non sono state mosse accuse penali contro i genitori e il processo penale per Dimitrios Pagourtzis, che aveva 17 anni al momento dello sparatoria mortale che ha lasciato 10 morti e 13 feriti a scuola, è stato sospeso indefinitamente dopo che un giudice lo ha dichiarato mentalmente incompetente. Da dicembre 2019 si trova presso il North Texas State Hospital di Vernon.

Il processo ha visto testimoni emotivi sia delle vittime e delle loro famiglie che dei membri della famiglia del tiratore.

Ci sono state affascinanti somiglianze con il processo penale storico di James e Jennifer Crumbley, i cui figli Ethan Crumbley erano responsabili della morte di quattro studenti, del ferimento di altri sei e di un insegnante nella loro scuola superiore del Michigan nel 2021. Entrambi i genitori sono stati condannati per omicidio colposo e hanno ricevuto una condanna detentiva di 10-15 anni.

Durante i suoi commenti finali venerdì, l'avvocato della parte lesa Clint McGuire ha sottolineato i segni che i genitori di Dimitrios Pagourtzis erano consapevoli dei suoi problemi di salute mentale e non avevano fornito cure appropriate. Ha presentato prove di email che discutevano la sua sofferenza e il loro stesso testimone sulla consapevolezza del problema ma mancanza di azione.

L'avvocato della difesa Lori Laird si è concentrata sulla malattia mentale del tiratore e ha spostato la colpa su Dimitrios Pagourtzis stesso durante la sua argomentazione finale. Ha sostenuto che i genitori avevano fatto del loro meglio per affrontare la sua malattia e non erano responsabili delle sue azioni.

A differenza della rappresentazione dei genitori come negligenti da parte dei querelanti, Laird ha difeso Kosmetatos come una madre attivamente coinvolta che si preoccupava profondamente per suo figlio.

McGuire, d'altra parte, ha suggerito che il tiratore aveva una storia di difficoltà accademiche, assenteismo, scarsa igiene e aveva pubblicamente esibito una maglietta "Nato per uccidere" prima del massacro. Nonostante questo, i genitori non avevano custodito adeguatamente le loro armi o cercato aiuto per il figlio, secondo McGuire.

Dimitrios Pagourtzis ha dichiarato di aver preso nove armi dalla vetrina delle armi dei suoi genitori quattro mesi prima dello sparatoria, con l'intenzione che se ne accorgessero. McGuire ha argomentato che le chiavi della vetrina delle armi erano state lasciate in cima alla vetrina per un facile accesso.

McGuire ha anche contestato le affermazioni del tiratore di insanità, sostenendo che era sufficientemente competente per capire che le sue azioni erano sbagliate. Ha fatto riferimento a varie scritture che indicavano la consapevolezza della scorrettezza dei suoi piani.

McGuire ha richiesto il risarcimento completo per le famiglie delle vittime, sottolineando che qualsiasi cosa di meno sarebbe stata considerata incompleta e ingiusta. I sopravvissuti dello sparatoria hanno testimoniato che le loro vite sono state cambiate per sempre.

Un'altra vittima, Sabika Sheikh, era arrivata a Santa Fe, Texas, come studentessa exchange da Pakistan, ha detto il suo avvocato. "Sabika è venuta in America con aspirazioni e sogni, ma è tornata in una bara", ha detto.

Laird ha incolpato Lucky Gunner, un rivenditore online del Tennessee che ha venduto al tiratore oltre 100 round di munizioni senza verificare la sua età, rendendolo un imputato nella causa. Ha anche accusato la scuola di negligenza per non aver informato i genitori del tiratore delle sue assenze e del suo cappotto, che lei ha caratterizzato come un possibile segnale di allarme.

Laird ha dissentito dal resoconto di McGuire delle chiavi della vetrina delle armi, sostenendo che erano state trovate nella camera da letto dei genitori e non in uno spazio condiviso. "Hanno superato il loro dovere cercando di custodire queste armi in modo sicuro, volentieri e volontariamente", ha detto.

Il tiratore è riuscito a nascondere le sue intenzioni violente dalla sua famiglia e non ha mostrato alcun segno esterno di crisi imminente, ha sostenuto.

"Se fosse stato impegnato in attività illegali, avesse mostrato segni di aggressività, fosse stato coinvolto nell'abuso di sostanze, avesse maltrattato gli animali, si fosse dedicato all'incendio doloso o si fosse concentrato sulle formiche con una lente d'ingrandimento, allora forse avremmo sollevato un sopracciglio, necessitando un esame", ha sostenuto. "Tuttavia, le sue prestazioni accademiche stavano calando, ma non ha mai saltato un voto. Il suo desiderio di solitudine ha iniziato a aumentare leggermente. Questi erano i principali cambiamenti osservabili".

"Non sono stati rilevati segnali di grave depressione o problemi di salute mentale invasivi, né era presente alcun problema di salute mentale", ha dichiarato.

La squadra legale dei genitori ha sostenuto che hanno agito in modo proattivo nell'affrontare i problemi di salute mentale del figlio, presentando prove dei loro sforzi per cercare aiuto e custodire adeguatamente le loro armi. Tuttavia, l'avvocato della parte lesa ha sostenuto che i genitori, compresi noi, non avevano fornito cure adeguate nonostante la consapevolezza dello stato di disagio del figlio.

